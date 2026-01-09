Restablecieron provisión de agua tras reparar acueducto

La empresa Agua Potable de Jujuy informó la finalización de la obra del margen izquierdo en el barrio Los Molinos y el restablecimiento del servicio en los barrios ubicados al margen del Río Grande. Las tareas, realizadas a 8 metros de profundidad, se vieron afectadas por las precipitaciones de las últimas horas, demorando su conclusión.

"Se ejecutó la sustitución de un tramo de acueducto de 30 metros para brindar seguridad y brindar eficiencia al transporte del agua potable en la zona de Los Molinos", explicó sobre los trabajos desplegados el titular de la empresa estatal, Juan Carlos García.

"Esta es una obra programada, no de emergencia, y es la que permitirá ahora que la provisión de agua a la margen izquierda del Río Grande sea mucho más eficiente y segura", destacó.

En cuanto a las tareas, precisó que "se sustituyó un caño de Pead por un caño de acero, colocando una estructura hidráulica denominada válvula de aire que va a permitir que la circulación y el flujo de agua llegue más rápido y seguro", potenciando el servicio esencial.

Con relación a las demoras en la finalización de las tareas, detalló que las lluvias de las últimas horas, que se extendieron por la tarde y la noche en la capital jujeña "nos impidieron trabajar porque estábamos a 8 metros de profundidad en la zona de intervención. Las condiciones de seguridad no eran las totales para el trabajo y tuvimos que parar muchas horas por las precipitaciones que fueron intermitentes e intensas", explicó el titular de Agua Potable.

Tras la finalización de la obra, comenzó a restablecerse el servicio en los barrios afectados y durante la tarde de ayer se normalizó completamente la provisión de agua.

Simulacro en Volcán

Se realizó un ejercicio de evacuación parcial en una de las zonas de mayor vulnerabilidad de la localidad de Volcán, afectada hace unos años por un alud, para evaluar y fortalecer los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. La actividad permitió coordinar los roles de los actores a nivel municipal y la articulación con organismos provinciales y nacionales.