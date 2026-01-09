"La situación del sector es crítica", dijo Miguel Mamaní

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Miguel Mamaní, realizó un balance del año sindical y analizó el impacto de la actual situación económica en los trabajadores y trabajadoras del sector mercantil. En ese marco, destacó los servicios y beneficios fortalecidos por el sindicato a lo largo del año, al tiempo que advirtió sobre los desafíos que se presentan de cara al futuro.

Mamaní señaló que el cierre del año deja un saldo positivo en términos de gestión gremial. "Podemos decir que es un saldo favorable porque hemos cumplido con muchos de los objetivos y con la agenda anual del gremio, lo que nos llena de satisfacción", afirmó. Entre los principales logros, mencionó la ayuda escolar destinada a los hijos de afiliados que cursan los niveles primario y secundario, una política sostenida que busca acompañar a las familias mercantiles en el inicio del ciclo lectivo.

Asimismo, remarcó la realización de capacitaciones en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy, la tradicional cena anual y el cumplimiento de las actividades deportivas programadas, que incluyeron torneos de fútbol femenino y masculino. A ello se sumó la entrega de tarjetas de regalo por el Día del Padre y el Día de la Madre, además de una ayuda especial para las fiestas de fin de año, destinada a aliviar el gasto familiar en un contexto económico complejo. "En síntesis, la tarea fue fructífera para todos nuestros afiliados", resumió.

En contraposición a los avances gremiales, el dirigente fue contundente al describir el impacto de la coyuntura económica actual. "Es negativa, no solo para los empleados de comercio, sino también para los trabajadores en general. Se está viviendo una situación de mucha precariedad; en Jujuy nadie llega a fin de mes y a partir del día 15 todos empiezan a financiarse con la tarjeta", sostuvo. Además, alertó sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo y anticipó que la situación podría agravarse si no se producen cambios estructurales.

En cuanto a la discusión paritaria, Mamaní afirmó que los incrementos salariales continúan siendo insuficientes. "Las paritarias siempre tienen sabor a poco. Venimos con esto desde hace seis años y existe una brecha que se agranda, impidiendo que los trabajadores puedan cumplir con sus obligaciones y satisfacer las necesidades básicas de sus familias", expresó. En ese sentido, planteó la necesidad de un cambio profundo en la política económica que permita que el salario vuelva a ser una herramienta para garantizar condiciones de vida dignas.

Finalmente, Mamaní dejó un mensaje claro dirigido a los trabajadores y trabajadoras mercantiles, reafirmando el compromiso de la conducción sindical con la defensa de los derechos laborales. "Este sindicato los va a acompañar y no vamos a permitir que se concrete la reforma laboral del gobierno nacional, porque nos quita derechos conquistados a lo largo de la historia", concluyó.

Programa de viviendas del CEC

Otro de los puntos destacados en la reciente reunión fue el programa de viviendas impulsado por el Centro de Empleados de Comercio. El secretario general del gremio informó que han logrado adquirir 60 lotes en la zona de Alto Comedero, un paso significativo para abordar la necesidad habitacional en la comunidad.

El gremio está trabajando en conjunto con el Instituto de Vivienda y el Gobierno de la Provincia para gestionar la viabilidad de avanzar en la construcción de viviendas en ese predio. "Hemos hecho nuestra parte y estamos comprometidos en convertir este sueño en realidad. Antes, desarrollar un plan de vivienda era casi imposible, pero hoy contamos con la oportunidad de trabajar junto a los sindicatos para ofrecer soluciones habitacionales a nuestros afiliados y sus familias", explicó, resaltando la importancia de la colaboración con el gobierno en este proyecto vital.