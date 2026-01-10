25°
Palpalá
Agua potable
Calilegua
Supermercados Comodín
David Bowie
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
parque Xibi Xibi
festival
Unidad regional 2
Palpalá

Palpalá celebró el 8º Festival y Concurso del Tamal

Más de 40 tamaleros de distintos puntos de la provincia participaron del tradicional certamen, ofreciendo uno de los platos más representativos del norte argentino. 

Sabado, 10 de enero de 2026 18:12
MÁS DE 40 STANDS OFRECIERON TAMALES CON VARIEDAD DE INGREDIENTES PARA DEGUSTAR.

El 8º Festival y Concurso del Tamal se llevó a cabo este sábado por la tarde en la ciudad de Palpalá, luego de haber sido reprogramado debido a las condiciones climáticas registradas el día anterior.

El evento tuvo lugar sobre avenida África, en la intersección con avenida Juan José Paso, en el barrio 9 de Julio, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una jornada colmada de sabores, música y tradición.

Quienes asistieron pudieron deleitarse no solo con los tamales de preparación tradicional, sino también con variedades elaboradas a base de maíz morado, carne de llama, chancho, cordero, entre otras propuestas gastronómicas.

Además del concurso y la degustación, el festival contó con una variada grilla artística. Se presentaron los grupos “Viento Norte”, “Raíces”, “Un Toque+”, “Javier Romano y su grupo”, “Taquina Warmi”, y el ballet “Sentires de la Danza”, que aportaron música, danza y color a la jornada.

La actividad fue de acceso libre y gratuito, y formó parte de las propuestas impulsadas por el municipio para promover espacios de encuentro, recreación y puesta en valor de la cultura local durante el verano 2026.

