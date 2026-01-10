Palpalá celebró el 8º Festival y Concurso del Tamal

El 8º Festival y Concurso del Tamal se llevó a cabo este sábado por la tarde en la ciudad de Palpalá, luego de haber sido reprogramado debido a las condiciones climáticas registradas el día anterior.

El evento tuvo lugar sobre avenida África, en la intersección con avenida Juan José Paso, en el barrio 9 de Julio, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una jornada colmada de sabores, música y tradición.

Quienes asistieron pudieron deleitarse no solo con los tamales de preparación tradicional, sino también con variedades elaboradas a base de maíz morado, carne de llama, chancho, cordero, entre otras propuestas gastronómicas.

Además del concurso y la degustación, el festival contó con una variada grilla artística. Se presentaron los grupos “Viento Norte”, “Raíces”, “Un Toque+”, “Javier Romano y su grupo”, “Taquina Warmi”, y el ballet “Sentires de la Danza”, que aportaron música, danza y color a la jornada.

La actividad fue de acceso libre y gratuito, y formó parte de las propuestas impulsadas por el municipio para promover espacios de encuentro, recreación y puesta en valor de la cultura local durante el verano 2026.