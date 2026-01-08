"Cielo en Movimiento", la Quebrada bajo las estrellas

El recorrido "Cielo en Movimiento" se consolidó como una de las propuestas más innovadoras y exitosas del Tren Solar de la Quebrada, combinando movilidad sustentable, astroturismo y gastronomía regional en un formato nocturno inigualable.

Pensado inicialmente como una experiencia piloto, Cielo en Movimiento superó todas las expectativas, cada edición, con un cupo aproximado de 70 personas, se vendió en su totalidad en pocas horas. Este nuevo producto propone una experiencia totalmente distinta combinando el viaje en el Tren Solar con una noche especial en Posta de Hornillos, donde los participantes disfrutan de una cena regional y una experiencia guiada de observación astronómica en un entorno natural de ensueño, las entradas están disponibles en la pagina oficial www.trensolar.com.ar.

EL TREN SOLAR | REDEFINIÓ EL TURISMO REGIONAL SUSTENTABLE E INNOVADOR.

Astroturismo

La propuesta invita a descubrir el cielo jujeño de una manera diferente. Durante la actividad de astroturismo, se realiza la observación de estrellas y constelaciones, acompañado de explicaciones sobre su origen, significado y ubicación, generando un vínculo entre ciencia, cultura y paisaje. Como parte de la experiencia, los visitantes reciben material especial: un calendario astronómico personalizado, lo que refuerza el carácter único y emocional de la experiencia.

Redescubrir Jujuy

Si bien estuvo pensada en un principio para el público jujeño, para descubrir en cada uno una nueva manera de conocer la provincia, "Cielo en Movimiento" despertó también un fuerte interés en turistas nacionales, especialmente de provincias vecinas, y fue la favorita para eventos privados y corporativos. Esto reafirmó su potencial como producto turístico y característico, asociado a valores como la sustentabilidad, la innovación y el aprovechamiento respetuoso del patrimonio natural provincial.

El éxito de "Cielo en Movimiento" demostró que el Tren Solar no solo es un medio de transporte, sino una plataforma capaz de generar vivencias memorables, ampliando la oferta turística nocturna en la Quebrada y posicionando a Jujuy como un destino donde la experiencia va más allá del recorrido tradicional, más aun cuando cae el sol.