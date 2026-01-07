Agua Potable realizará mejoras en la red

Agua Potable de Jujuy informó a los usuarios de los barrios Marcelino Vargas, Los Perales, Chijra, Campo Verde, Bajo La Viña, Alto La Viña, Higuerrillas, Ampuap 5 y Las Moras de San Salvador de Jujuy que, debido a trabajos de mejora en el sistema de transporte y optimización del servicio, se realizará una interrupción programada del suministro de agua.

La interrupción del suministro de agua iniciará hoy miércoles 7 de enero y se mantendrá durante todo el día mientras finalizan los trabajos. El servicio comenzará a normalizarse gradualmente en las primeras horas de mañana jueves, previendo que la red esté funcionando al 100% para las 6 de la mañana.

Para garantizar el abastecimiento durante la ejecución de las obras, se ha dispuesto un operativo especial de 24 horas con camiones cisterna de gran capacidad (unidades K25, K28, K36, K40, K42 y apoyo de Defensa Civil).

Desde Agua Potable, se indicó que los usuarios podrán contactarse a través de la línea directa de asistencia por Whatsapp al 388-4565229. A través de este canal exclusivo, los vecinos podrán consultar en tiempo real la ubicación de los camiones y solicitar asistencia en caso de alguna eventualidad.

Finalmente, se solicitó a los usuarios realizar un acopio preventivo de agua y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias hasta que el servicio se normalice por completo.