Destacan avance sostenido en regularización de lotes fiscales

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (Secotyh) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (Misptyv) inició 2026 con avances significativos en el ordenamiento territorial y la regularización de lotes fiscales en toda la provincia y con trabajo continuo en tal sentido.

Eduardo Cazón, titular de la Secotyh, valoró la gestión basada en acciones en el territorio, en el diálogo permanente con vecinos y vecinas, en el trabajo colaborativo con gobiernos locales y en las metas de obras de infraestructura urbana y de entrega de escrituras y documentos de adjudicación. "2025 fue un año de trabajo arduo, que implicó mucho esfuerzo y dedicación y con lo que logramos valiosísimos resultados", compartió como ejemplo de esta gestión activa y cercana a la ciudadanía.

El marco general de la gestión son la ley de Régimen de Tierras Fiscales y la ley de Ordenamiento Territorial. Desde allí, agentes técnicos y administrativos de la Dirección de Regularización Dominial de la Secotyh realizan trabajos en territorio consistentes en inspecciones, notificaciones, pedido de documentación etc., con el fin de constatar la habitabilidad de los inmuebles y así avanzar tanto en los procesos de regularización como en la recuperación de lotes fiscales que no registran arraigo.

"Mi lote, en regla"

El plan "Mi lote, en regla", que la Secotyh lleva adelante desde 2017, continúa consolidándose como la principal herramienta de regularización dominial en la provincia. Cientos de familias de toda la provincia han adherido a este plan que posibilita el acceso a la escritura de los inmuebles a través de firmas de compromisos de pago y cuotas mensuales acordes a las posibilidades de cada familia.

En este contexto, la Secotyh avanzó de forma sostenida en trámites administrativos vinculados a la firma de compromisos de pago, fortaleciendo el proceso de regularización de las familias en territorio. Durante 2025 la Secretaría logró entregas 283 escrituras en este marco, en los barrios capitalinos de Alto Comedero, Mariano Moreno, San Cayetano, San Francisco, Coronel Arias, Alto Gorriti, El Chingo, Punta Diamante, Belgrano, Bajo la Viña y Los Perales, entre otros, y en diferentes sectores de San Pedro, Perico, Ledesma, Caimancito, La Mendieta y Humahuaca.

La regularización dominial implica trabajos en territorio y administrativos desde el Estado, y también condiciones y requisitos para las familias que habitan lotes fiscales, tal como lo establece el marco normativo provincial mencionado para las tierras fiscales. Para eso, los procesos de regularización dominial cumplen etapas que van constatando el cumplimiento de tales condiciones y requisitos (entre los que se cuentan, entre otros, tener grupo familiar a cargo y no poseer ningún otro inmueble). Y, en ese marco, la entrega de constancias y certificados de ocupación legitiman la tenencia de lotes fiscales, siendo los pasos previos para la escrituración. Los avances desde la Dirección de Regularización Dominial de la Secotyh de los últimos meses de 2025 resultaron en la entrega de constancias de ocupación a más de 450 familias en barrios de las ciudades de Abra Pampa, Humahuaca, La Quiaca, Purmamarca, Calilegua, Libertador Gral. San Martin, Santa Clara, El Carmen, Fraile Pintado, La Esperanza, Lozano, Palpalá, Perico y San Salvador de Jujuy.