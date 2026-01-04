Avanza regularización en ocupación de lotes fiscales

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (Secotyh) de la Provincia inició el año con avances significativos en la labor que lleva adelante, como la regularización de lotes fiscales.

Eduardo Cazón, titular de la Secotyh, valoró la gestión basada en acciones en el territorio, en el diálogo permanente con vecinos y vecinas, en el trabajo colaborativo con gobiernos locales y en las metas de obras de infraestructura urbana y de entrega de escrituras y documentos de adjudicación. "2025 fue un año de trabajo arduo, que implicó mucho esfuerzo y dedicación y con lo que logramos valiosísimos resultados", compartió como ejemplo.

El marco general de la gestión son las leyes de Régimen de Tierras Fiscales y de Ordenamiento Territorial. Desde allí, agentes técnicos y administrativos de la Secretaría realizan trabajos en territorio consistentes en inspecciones, notificaciones, pedido de documentación, etc, con el fin de constatar la habitabilidad de los inmuebles y así avanzar tanto en los procesos de regularización como en la recuperación de lotes fiscales que no registran arraigo.

El plan "Mi lote, en regla", que la dependencia lleva adelante desde 2017, continúa consolidándose como la principal herramienta de regularización dominial en la provincia. Cientos de familias de toda la provincia han adherido a este plan que posibilita el acceso a la escritura de los inmuebles a través de firmas de compromisos de pago y cuotas mensuales acordes a las posibilidades de cada familia, garantizando seguridad jurídica y más derechos.

COMPROMISO | UNO DE LOS REQUISITOS PARA CONSEGUIR LA ESCRITURA DEL LOTE ES ACORDAR EL PAGO DEL MISMO.

En ese contexto, se avanzó de forma sostenida en trámites administrativos vinculados a la firma de compromisos de pago, fortaleciendo el proceso de regularización de las familias en territorio. Durante 2025 la Secretaría logró entregar 283 escrituras en este marco, en Alto Comedero, Mariano Moreno, San Cayetano, San Francisco, Coronel Arias, Alto Gorriti, El Chingo, Punta Diamante, Belgrano, Bajo la Viña y Los Perales, entre otras, y en diferentes sectores de San Pedro, Perico, Libertador, Caimancito, La Mendieta y Humahuaca, entre otros.

Asimismo, se informó que los procesos de regularización dominial cumplen etapas en las que se va constatando el cumplimiento de condiciones y requisitos de los ocupantes de lotes fiscales, como tener grupo familiar a cargo y no poseer ningún otro inmueble. La entrega de constancias y certificados de ocupación legitiman la tenencia de los lotes, como paso previo a la escrituración.

En los últimos meses del 2025, la Secotyh entregó constancias de ocupación a más de 450 familias en Abra Pampa, Humahuaca, La Quiaca, Purmamarca, Calilegua, Libertador, Santa Clara, El Carmen, Fraile Pintado, La Esperanza, Lozano, Palpalá, Perico y San Salvador de Jujuy. También cerca de 100 certificados de posesión de lote fiscal en los sectores 10 y 150 Hectáreas y Luca Arias de Alto Comedero, y además en Abra Pampa, Santa Catalina, El Carmen, Libertador General San Martín, Perico y San Salvador de Jujuy.