Zigarán criticó la cantidad de proyectos para debatir

En diálogo con FM SOL de El Tribuno de Jujuy, la diputada nacional por Jujuy, María Inés Zigarán, cuestionó ayer la gran cantidad de proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para que sea tratados en sesiones extraordinarias, ya que aseguró que no permitirán "un debate intenso" de las normas y también se mostró crítica por la falta de conformación de muchas comisiones legislativas.

"Lo que nos llama la atención es que el debate por el régimen penal juvenil se haya incorporado en las sesiones extraordinarias del Congreso, porque este es un tema que puede ser discutido en el marco de las sesiones ordinarias. Realmente lo que veo que hay una vocación del Poder Ejecutivo Nacional de llenar la agenda legislativa de sesiones extraordinarias. Es muy poco tiempo para tratar una agenda tan intensa, porque tenemos reforma laboral, reforma de la ley de glaciares, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y también el decreto de modificación del sistema de inteligencia que fue emitido por el Poder Ejecutivo el 31 de diciembre en la noche", aseguró Zigarán. Y agregó: "Hay mucha actividad parlamentaria prevista para un tiempo muy corto. Esta vocación del Poder Ejecutivo de ingresar una diversidad de temas va a ser que la profundidad del debate de cada uno de estos temas sea menor, porque realmente hay muchos temas que pueden tratarse en sesiones ordinarias del Congreso y tener el tratamiento que corresponde. Me parece que quieren un tratamiento exprés para imponer mayorías.

Consultada sobre la baja en la edad de imputabilidad, la diputada sostuvo que "el régimen penal juvenil es un tema muy sensible para toda la sociedad y para todos los gobiernos, es un tema que viene siendo analizado desde hace muchos años y es una gran deuda que tiene el Congreso de la Nación con la sociedad argentina y con la democracia". "Actualmente rige una ley que es de la década del 80, una ley que quedó desactualizada, que necesita ser reformada porque es necesario repensar lo de la edad de imputabilidad, que ha sido siempre un tema de discusión. Yo diría que no es el tema central del debate, sino cuál es el régimen penal juvenil que se implementa para abordar la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal. El Congreso de la Nación en 2024 trató este tema. Fueron analizados diversos proyectos y hubo acuerdo en un proyecto que reducía la edad de imputabilidad a los 14 años y además establecía un régimen penal juvenil con todas las garantías y los derechos que deben ser también considerados", señaló.

La legisladora dijo que "se establece una serie de sanciones que van desde tareas de resocialización, actividades educativas, hasta la privación de la libertad en situaciones especiales también, porque si bien el régimen penal juvenil que se acordó en ese momento establecía la posibilidad de la privación de la libertad, es una situación excepcional para delitos muy graves en establecimientos especiales, en situaciones y en condiciones especiales". "Nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de un régimen penal juvenil en la medida que este régimen cumpla con las condiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque entendemos que por una parte es necesario responder a una demanda de la sociedad y a una necesidad también de reprimir los delitos y condenarlos en el caso que lo cometen adolescentes, pero también es necesario hacerlo bajo determinadas condiciones que exigen no sólo equipos especializados, recursos humanos especializados, sino que también se requieren de una infraestructura especial".

Consultada sobre la reducción de fondos para las provincias previstos en la reforma laboral por la baja en el impuesto a las ganancias, aseguró que "ese es un reclamo que comparte también la provincia de Jujuy". "Es un reclamo que vienen haciendo los gobernadores sobre el artículo 191 de la reforma laboral. Son cerca de tres puntos en la reducción del impuesto a las ganancias, eso repercute directamente en las arcas de las provincias porque implica la reducción de fondos que son coparticipables. Se calcula que entre 2 y 3 billones de pesos menos se distribuirían entre las provincias con esta reducción que incluye la reforma laboral. Es un punto en el que los gobernadores no están de acuerdo, también es un punto respecto al cual el Poder Ejecutivo a través de la mesa política ha anunciado que no va a dar marcha atrás". Zigarán expresó que "lo mejor sería modificar el artículo 191" y que "también está en discusión la constitución de este fondo de asistencia laboral con el que los empleadores pagarían las indemnizaciones porque en ese fondo laboral se financiará con los aportes previsionales que hacen los empleadores, un 3% de esos aportes en vez de ir al sistema integral de previsión del sistema previsional argentino, irían a ese fondo de asistencia laboral para pagar las indemnizaciones por despidos, con lo cual se reducen los fondos del sistema previsional y eso tiene un impacto directo sobre las jubilaciones y sobre la obra social de los jubilados. Desde el bloque de Provincias Unidas vamos a plantear alternativas".

Sobre la ley de Glaciares, aseguró que tuvieron un reunión junto con el diputado nacional Jorge Rizzotti y el ministro de minería de la provincia de Jujuy para analizar esta ley y ver qué impacto podría tener esta ley en la provincia. "Nosotros tenemos glaciares y glaciares escombros, pero no tenemos pedimentos mineros en estas áreas, de manera que para la provincia de Jujuy en particular no habría un riesgo directo con esta ley, pero eso no significa que no haya un riesgo para todos los argentinos", agregó. Para finalizar, manifestó que "hay que recordar que estamos frente a un gobierno nacional que es negacionista del cambio climático, y los temas ambientales".