Balance de inicio de año y proyecciones para Palpalá

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola en una comunicación radial esta mañana en FM SOL del Tribuno de Jujuy, realizó un recorrido por las distintas actividades desarrolladas en la ciudad durante el inicio del 2026 y brindó un balance general de la gestión, abordando además aspectos vinculados a la economía, la infraestructura y la situación social.

“Arrancamos fuerte y bien el 2026, con el Sentí Palpalá. Muchas familias pudieron divertirse, sobre todo quienes no salieron de vacaciones y disfrutaron de la ciudad”, destacó el jefe comunal al repasar las propuestas culturales y recreativas llevadas adelante en la ciudad.

En ese marco, informó que los corsos, previstos inicialmente para la próxima semana, fueron reprogramados a pedido de las comparsas y se realizarán los días 14, 15 y 16 de febrero.

En cuanto a las obras públicas, Rivarola señaló que la planificación y el avance en infraestructura serán ejes centrales de la gestión durante este año. “Lo más importante es planificar para avanzar en obras. Uno de los objetivos más cercanos es terminar la calle Dorrego, que no pudo concretarse por las lluvias”, explicó. También mencionó la intención de concretar “una arteria importante en el barrio San José y finalizar la intersección”.

El intendente remarcó además el impacto del contexto económico nacional y la reducción de fondos que recibe el municipio desde Nación. En ese sentido, afirmó que la prioridad será sostener el mantenimiento de la ciudad y avanzar con obras sin dejar proyectos inconclusos. “No dejar obras a medias es una prioridad, por eso vamos a trabajar fuertemente este año”, aseguró.

Por otro lado, adelantó que mantendrá contacto con el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, con el objetivo de avanzar en la gestión de la avenida Juellar.

Respecto a las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, Rivarola destacó que en Palpalá no se registraron evacuados gracias al trabajo preventivo realizado. Asimismo, valoró las tareas de descacharrado que se vienen llevando a cabo, posicionando a la ciudad como uno de los municipios con menor cantidad de casos de dengue en la provincia.

El jefe comunal confirmó que durante el 2026 continuarán los trabajos de mejoramiento de calles, pese al nulo aporte de fondos nacionales, y reafirmó su postura a favor de un Estado presente que garantice también la asistencia social en un contexto de creciente crisis económica.

Finalmente, se refirió a la situación económica del país y envió un mensaje al presidente Javier Milei: “Lo que hizo el gobierno nacional fue frenar la economía. Se ven autos chinos nuevos, pero la gente no tiene posibilidades de comprarlos. Es necesario que la quita de impuestos venga acompañada de inversiones y generación de empleo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas”.

“Vamos a seguir trabajando y haciendo lo que está a nuestro alcance con este gobierno nacional”, concluyó.