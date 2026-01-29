Bodyfitness: a los 47 años Mariel Vera se abre paso en Jujuy

A los 47 años, la vida de Mariel Vera está atravesada desde hace tres décadas por el gimnasio, la musculación y una forma de entender el cuerpo como resultado de la constancia. No llegó por casualidad al fisicoculturismo, fue una elección sostenida en el tiempo, que se convirtió en pasión y, con los años, en un verdadero estilo de vida.

Su vínculo con el entrenamiento comenzó cuando era muy joven, primero como una actividad deportiva más y luego como una práctica que fue ganando espacio en su rutina diaria. "Con el paso de los años se hizo una pasión, se hizo el estilo de vida que tengo hoy", resumió en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese recorrido también formó una familia y fue madre de dos hijos, a quienes intenta transmitir la importancia del deporte, no solo desde lo físico sino como herramienta para la salud y el bienestar cotidiano.

Lejos de aparecer como un "salvavidas" en un momento puntual, el deporte fue para Mariel una constante. Sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Compatibilizar la exigencia del entrenamiento con la vida familiar no fue sencillo y terminó marcando una decisión profunda: elegir seguir el camino que sentía propio. "Traté de rescatar la pareja paro no logró acompañarme y nos separamos. Cuando pasó esto, ya con mis dos hijos, me metí completamente y comencé a entrenar para competir", contó con la firmeza de quien sabe por qué tomó esa decisión.

Su primera incursión competitiva fue en 2018, aunque la pandemia interrumpió el proceso. Volver a subir a una tarima no fue inmediato ni simple. El fisicoculturismo exige tiempo, dinero y un cuidado extremo del cuerpo, especialmente en categorías de musculación como el Bodyfitness. En su caso, la preparación para regresar a la competencia llevó dos años y medio, con dietas estrictas, aumento de masa muscular y descenso progresivo del porcentaje de grasa corporal. "Es un sacrificio totalmente personal. A las personas de más de 40 nos cuesta más, no es lo mismo que a una chica de 20", explicó.

TORNEO FAMF IFBB | PRIMER LUGAR EN EL PODIO EN CATEGORÍA BODYFITNESS.

Pero el esfuerzo tuvo su recompensa. En noviembre y diciembre del año pasado participó en dos torneos consecutivos en Salta y General Güemes, donde obtuvo el primer puesto en ambos. Resultados que no solo reflejan el trabajo físico, sino también la fortaleza mental necesaria para sostener un proceso largo y exigente. "La recompensa es haber llegado y haber podido sacar los premios que saqué", destacó.

En Jujuy, la categoría musculación Bodyfitness cuenta con muy pocas competidoras. Según Mariel, son apenas tres o cuatro mujeres las que se animan a subir a la tarima en esta disciplina, muy distinta de otras categorías más asociadas al modelaje, como Bikini, que concentran mayor cantidad de participantes jóvenes. En su caso, además, la edad no pasa inadvertida, ni dentro ni fuera del ambiente. "A mi edad es muy difícil mantener un cuerpo así", dijo con orgullo, consciente de que su cuerpo es el resultado de años de trabajo sostenido.

Pero claro que ese físico también genera miradas y prejuicios. En una sociedad todavía conservadora, la musculatura femenina suele incomodar. "A veces dicen 'parece hombre'", contó Mariel, pero lejos de afectarla, esas opiniones no hacen mella. "No me molesta. Yo me veo bien, estoy orgullosa de lo que logré", aseguró, convencida de su elección.

El apoyo más fuerte lo encuentra en sus hijos, que la acompañan y la admiran. Uno de ellos, de 12 años, incluso la ayuda a corregir poses y celebra sus músculos. Esa admiración es parte del mensaje que Mariel intenta transmitir, el deporte como herramienta de salud, de autoestima y de superación personal, sin importar la edad.

Actualmente trabaja en un gimnasio, donde recibe a personas de todas las edades y con distintas condiciones de salud. Allí conviven chicos con autismo, personas con hipertensión, celíacas o con movilidad reducida. "Toda persona puede", dijo convencida de que el gimnasio es un espacio de inclusión y transformación.

En lo competitivo, el objetivo inmediato es el torneo preselectivo que se realizará en agosto en San Salvador de Jujuy, con participación de atletas del NOA. Será una instancia clave rumbo al nacional de la Federación Argentina de Musculación y Fitness (Famf), previsto para octubre. "Cuando uno se sube a la tarima siempre busca llegar al torneo grande", dijo consultada sobre las expectativas que tiene de cara a esta nueva competencia.

Por otra parte, Mariel hizo referencia a las dificultades que atraviesa el fisicoculturismo amateur como la falta de apoyo institucional, los costos elevados y el esfuerzo que recae en cada atleta. Aun así, instó a "que prueben, no solo por lo estético, sino por la salud".

Con orgullo por lo construido, Mariel sigue entrenando y enseñando, convencida de que el deporte puede cambiar vidas. La suya es prueba de ello, una elección sostenida, una disciplina exigente y la certeza de que, con voluntad y constancia, todos podemos.