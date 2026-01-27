La II Muestra del Carnaval Jujeño llenó de color y alegría el Cabildo

Más de 100 participantes llevaron una muestra de identidad y cultura jujeña en la II Muestra del Carnaval Jujeño, realizada en el corazón del Cabildo. Con tinku, pim pim, carnavalito, saya y caporal, hicieron bailar a todos los presentes a tan solo días del inicio del carnaval 2026.

Las cuatro regiones de la provincia presentaron danzas junto a sus comparsas, cargadas de color, música y significado. Copleros y copleras entonaron versos que hablan del terruño, mientras danzarines plasmaron en cada movimiento historias que trascienden generaciones.

“Es una muestra representativa que va calentando, de alguna forma, el mes de febrero que ya llega con el Jueves de Compadres, el Jueves de Comadres y todo el carnaval en las cuatro regiones de la provincia de Jujuy”, expresó Federico Posadas, ministro de Turismo de Jujuy. Además, agregó que hay actividades en toda la provincia, con festivales, fiestas patronales y más de 300 propuestas a lo ancho y largo del territorio jujeño.

El carnaval jujeño no es solo un evento puntual: es la pulsación de una provincia que entiende la fiesta como una forma de estar juntos y de mantener vivas las tradiciones andinas que la sostienen. Cada danza cuenta una historia, cada comparsa representa a un pueblo y cada canto es memoria colectiva. Por eso esta muestra importa: porque no es un espectáculo de afuera hacia adentro, sino la provincia hablando de sí misma.

Además de la figura emblemática del diablo, dijo presente Luana Lobo, embajadora de Turismo de Libertador General San Martín, quien, con capa y corona, y una gran sonrisa, bailó junto a las comparsas y el público.

LUANA LOBO | EMBAJADORA DE TURISMO DE LAS YUNGAS.

La próxima actividad en la agenda será el tan esperado Jueves de Compadres, que dará paso a los corsos capitalinos durante el sábado y el domingo.