23°
27 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Corsos Capitalinos 2026
Servicio Meteorológico Nacional
Prevención del dengue
Falleció el motociclista que fue embestido
Cronograma de pago
PERICO
Global Gam Jam
Incendios Forestales
regional
Corsos Capitalinos 2026
Servicio Meteorológico Nacional
Prevención del dengue
Falleció el motociclista que fue embestido
Cronograma de pago
PERICO
Global Gam Jam
Incendios Forestales
regional

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Corsos Capitalinos 2026

Desde este sábado se harán los Corsos Capitalinos 2026

Los primeros dos días se cumplirán en la avenida Savio, y el próximo finde en Alto Comedero.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00
VARIEDAD | EN CINCO CATEGORÍAS SE COMPETIRÁN EN LOS CORSOS CAPITALINOS DE ESTE AÑO, SEGÚN EL REGLAMENTO.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que el próximo sábado darán inicio los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados por los vecinos de la ciudad.

Desde su Dirección de Cultura informaron que los corsos se desarrollarán durante dos fines de semana. El primero tendrá lugar este sábado y domingo 1 de febrero, en avenida General Savio. En tanto, la celebración continuará el sábado 7 y domingo 8 de febrero, trasladándose a la avenida Forestal del distrito Alto Comedero.

Como cada año, las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares serán protagonistas de esta tradicional propuesta, que tendrá carácter competitivo. En ese marco, se recordó que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico, condición indispensable para participar y acceder a los premios.

Asimismo, se destacó que los corsos contarán con cinco categorías, y en cada una de ellas se premiará al primer, segundo y tercer puesto. Los premios serán abonados únicamente a aquellas comparsas que cumplan en su totalidad con los requisitos previstos en el reglamento vigente.

Jueves de Ahijados

San Salvador de Jujuy ya empieza a palpitar el carnaval y el Mercado Central "6 de Agosto" será escenario de una verdadera fiesta popular con la llegada del tradicional Jueves de Ahijados, una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos.

La cita es este jueves, a partir de las 12 del mediodía, en Alvear esquina Balcarce, donde el público podrá vivir una jornada a puro ritmo, color y sabor. Habrá música en vivo, comidas regionales y el clima carnavalero que caracteriza a esta celebración tan esperada por los jujeños.

Sobre el escenario se presentarán Martín y su Charango, Brisas Norteñas y Alejandro y la Wayraband, quienes pondrán a bailar a padrinos, ahijados y visitantes con un repertorio bien norteño.

La entrada será libre y gratuita, y desde la organización recordaron que está prohibido el ingreso con bebidas, ya que dentro del predio habrá propuestas gastronómicas y tragos para disfrutar durante toda la jornada.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD