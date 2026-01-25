Cortes de energía "por falta de inversión y mantenimiento"

A raíz de las interrupciones registradas durante tres días en el servicio de energía eléctrica, por hechos ocurridos en el sistema de transporte de alta tensión operado por la empresa Transnoa SA, el secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, afirmó que "los cortes responden a fallas asociadas a la falta de inversión, mantenimiento y disponibilidad" en dicho sistema.

Al respecto, el funcionario afirmó que "desde el Gobierno de la Provincia de Jujuy expresamos nuestra profunda preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones", detallando que los cortes registrados en el sistema de transporte de alta tensión de 132 kilovoltios, particularmente en el tramo San Pedro-Ledesma, "provocó que más de 750 mil usuarios quedaran sin suministro eléctrico en Jujuy y Salta".

"En el territorio jujeño, las localidades afectadas por este evento fueron Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito", precisó Pizarro.

Agregó que "se trata de un servicio público esencial, cuya prestación debe ser continua y confiable. Las empresas concesionarias, como Transnoa SA, perciben tarifas y, en consecuencia, tienen la obligación de realizar las inversiones necesarias, contar con infraestructura adecuada y disponer de los recursos humanos y técnicos para responder de manera eficiente ante contingencias".

"Por tal motivo, el Gobierno de la Provincia de Jujuy interpondrá las actuaciones correspondientes ante el Ente Regulador Nacional, a fin de que se investigue el accionar de la empresa Transnoa SA, se determinen responsabilidades y se la intime a resolver estas deficiencias estructurales, garantizando condiciones operativas adecuadas para el transporte de energía eléctrica".

Asimismo, el secretario de Energía de la Provincia adelantó que se solicitará al Estado nacional la apertura de oficinas de Transnoa SA en el territorio jujeño, "con el objetivo de que los usuarios puedan realizar los reclamos correspondientes y contar con información certera respecto de los tiempos de restablecimiento del servicio eléctrico, dado que en la actualidad la empresa no posee representación operativa en la provincia".

Por último, se remarcó que resulta inadmisible que, existiendo alternativas técnicas disponibles, como el despacho de energía desde Bolivia, las mismas no hayan sido utilizadas para acortar los tiempos de reposición del servicio. "Esta decisión, que dependía exclusivamente de Transnoa SA, podría haber evitado prolongadas interrupciones del suministro eléctrico".

"Esta problemática excede el ámbito provincial y requiere un control efectivo por parte del Estado nacional. Mientras no se corrijan estas falencias, los cortes continuarán afectando a miles de usuarios del norte argentino, quienes tienen pleno derecho a exigir un servicio de calidad", cerró.