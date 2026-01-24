La Cruz Roja capacitó sobre primeros auxilio

A fines de garantizar un entorno seguro para los vecinos de San Salvador de Jujuy, se llevó a cabo una capacitación clave en la Dirección de Deportes ubicada en el parque San Martín, sobre el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA); formación que resulta una herramienta vital para actuar ante emergencias. La instrucción estuvo a cargo de especialistas de la Cruz Roja, quienes desarrollaron la jornada en una sede cedida por el municipio para fortalecer el vínculo entre instituciones y la seguridad ciudadana.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea destacó la importancia de la capacitación que se llevó adelante en la dirección de Deporte vinculada al uso del desfibrilador externo automático, "una herramienta fundamental teniendo en cuenta la gran cantidad de niños, jóvenes y vecinos que asisten diariamente a este espacio del parque San Martín".

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

En ese marco, subrayó "el valor de la alianza estratégica con la Cruz Roja, que permitirá que la Punta del Parque cuente con una sede permanente de esta institución. Allí se desarrollarán capacitaciones tanto para el personal municipal como para la comunidad en general, y se avanzará en la creación de una zona segura mediante la instalación de un desfibrilador, uno de los tres que se colocarán en distintos puntos del municipio. Este dispositivo quedará ubicado en la Punta del Parque y contará con personal debidamente capacitado para su uso", asevero Altea.

Finalmente, expresó "estamos generando un espacio seguro en un lugar donde los vecinos vienen a caminar, trotar correr, y realizar distintas actividades deportivas, además de las propuestas que ofrece el municipio. Por eso, contar con esta alianza es una estrategia sumamente importante para nosotros", expresó el funcionario.

Por su parte, Antonio Villegas, presidente de la Cruz Roja, señaló que la capacitación en el uso del desfibrilador "es clave para saber cómo y cuándo utilizarlo correctamente en una situación de emergencia, puesto que contar con estos conocimientos puede marcar la diferencia en un momento crítico".

Asimismo, explicó que "esta es solo una de las múltiples actividades que se desarrollarán en conjunto con la Municipalidad, ya que también se brindarán capacitaciones en primeros auxilios". Destacó especialmente el hecho fundacional de este acuerdo, que es la posibilidad de contar con una sede propia en el parque San Martín, "que funcionará tanto como espacio administrativo como centro permanente de formación".

Y agregó que "el parque es un lugar estratégico, no solo por la gran afluencia de personas y deportistas, sino porque es un espacio de encuentro para toda la comunidad. Queremos que la población sepa que aquí habrá un espacio habilitado de capacitación continua, todas las semanas y durante todo el año, para formarse en primeros auxilios".