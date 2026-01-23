Sánchez se reunió con autoridades de Seguridad

Ante la creciente preocupación por la situación de inseguridad en la provincia, la diputada provincial Claudia Sánchez se reunió con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro y con el jefe de la Policía de la Provincia, Milton Sánchez Conrado, con el objetivo de abordar distintos hechos delictivos registrados en los últimos días.

La legisladora expresó su inquietud por el aumento de robos en la ciudad de San Pedro de Jujuy, entre ellos el que ocurrió en la Escuela Normal, ubicada frente a la Seccional 9°, de donde se sustrajeron ocho ventiladores de pared. Este lamentable hecho generó alarma en la comunidad educativa. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en la creación de una comisaría o destacamento policial en el barrio Nueva Ciudad y expuso los reiterados robos sufridos por el Santuario de Río Blanco.

En ese marco, Claudia Sánchez destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para dar respuestas concretas a la ciudadanía y fortalecer la prevención del delito.

La reunión se llevó a cabo este martes 20 de enero con el ministro de Seguridad, Guillermo Pulleiro, y luego con autoridades de la Policía de la Provincia. La diputada agradeció la predisposición de los funcionarios y remarcó la urgencia de implementar medidas concretas que garanticen mayor seguridad para los vecinos de San Pedro.