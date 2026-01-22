La Candelaria moviliza a los maimareños

Con la entronización de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Maimará, el pasado sábado comenzó la liturgia en su honor y en estos días visita diferentes sectores del pueblo. La jornada dedicada a celebrarla será el 2 de febrero, para la cual los pobladores se preparan espiritualmente para agradecerle su protección divina.

Desde el 18 y hasta mañana la sagrada imagen visitará las comunidades rurales, hoy a las 17 estará en Cieneguillas y el viernes en Totorayoc (anteriormente estuvo por Chicapa, Sumay Pacha, San Pedrito y Sumalawa).

En cada poblado se efectúa una procesión y posteriormente la celebración de la misa presidida por el padre Ricardo Rivero, párroco de Tilcara.

A partir de mañana hasta el 1 de febrero se rezará la Novena y se desarrollarán otras celebraciones con los siguientes horarios: a las 6 el Rosario de la aurora y oficio de la Santa Misa; a las 18.30 la Novena; y desde las 19 habrá eucaristía.

El 24 a las 18.30 con el lema "En la escucha del otro, nuestro prójimo", iniciará la Novena (rezo del Rosario) con comunidades de los Valles invitadas: Alonso, El Durazno, Yala de Monte Carmelo, Loma Larga, Molulo, Yaquispampa, y Abra Mayo, también se invitaron a barrios del pueblo. A las 19 se oficiará misa celebrada por el presbítero Enrique Fernández.

Para el 25 el lema será "Escucharán desde el corazón", y la misa la celebrará el presbítero Jesús Villa; el 26 el oficio estará a cargo del padre Daniel Amante; el 27 el padre Alberto Guari; para el 28 se invitó al padre Abraham Pereira; el 29 a Rafael Soruco; el 30 concurrirá el sacerdote Marcelo Churquina; el 31 la misa la celebrará el padre Matías Romero y desde las 20 será la Serenata a la Virgen de la Candelaria; y el 1 de febrero el oficio lo hará el padre Ricardo Rivero y a las 20 en el barrio El Cristo será la procesión de las Candelas.

El 2 de febrero, jornada dedicada a la patrona, a las 6 se rezará el Rosario de aurora; a las 7 repicarán las campanas; y a las 7.30 se dará la bienvenida a los peregrinos y comunidades. A las 8 se servirá un desayuno; a las 10 el obispo de Jujuy, Daniel Fernández celebrará la eucaristía y a las 11 comenzará la procesión por las calles del pueblo.

Diariamente la comunidad participa con mucha fe y colabora activamente con las acciones y atenciones que se desarrollan, motivada por la presencia y gracia de la patrona que comenzó a recorrer el pueblo.