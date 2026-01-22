22°
El 2 de febrero estará dedicado a venerar y honrar a la Virgen durante toda la jornada

La Candelaria moviliza a los maimareños

La imagen visitará las comunidades hasta el inicio de la Novena.

Jueves, 22 de enero de 2026 00:00
Fe | Recorrido de la sagrada imagen por las comunidades rurales del pueblo maimareño.

Con la entronización de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Maimará, el pasado sábado comenzó la liturgia en su honor y en estos días visita diferentes sectores del pueblo. La jornada dedicada a celebrarla será el 2 de febrero, para la cual los pobladores se preparan espiritualmente para agradecerle su protección divina.

Desde el 18 y hasta mañana la sagrada imagen visitará las comunidades rurales, hoy a las 17 estará en Cieneguillas y el viernes en Totorayoc (anteriormente estuvo por Chicapa, Sumay Pacha, San Pedrito y Sumalawa).

En cada poblado se efectúa una procesión y posteriormente la celebración de la misa presidida por el padre Ricardo Rivero, párroco de Tilcara.

A partir de mañana hasta el 1 de febrero se rezará la Novena y se desarrollarán otras celebraciones con los siguientes horarios: a las 6 el Rosario de la aurora y oficio de la Santa Misa; a las 18.30 la Novena; y desde las 19 habrá eucaristía.

El 24 a las 18.30 con el lema "En la escucha del otro, nuestro prójimo", iniciará la Novena (rezo del Rosario) con comunidades de los Valles invitadas: Alonso, El Durazno, Yala de Monte Carmelo, Loma Larga, Molulo, Yaquispampa, y Abra Mayo, también se invitaron a barrios del pueblo. A las 19 se oficiará misa celebrada por el presbítero Enrique Fernández.

Para el 25 el lema será "Escucharán desde el corazón", y la misa la celebrará el presbítero Jesús Villa; el 26 el oficio estará a cargo del padre Daniel Amante; el 27 el padre Alberto Guari; para el 28 se invitó al padre Abraham Pereira; el 29 a Rafael Soruco; el 30 concurrirá el sacerdote Marcelo Churquina; el 31 la misa la celebrará el padre Matías Romero y desde las 20 será la Serenata a la Virgen de la Candelaria; y el 1 de febrero el oficio lo hará el padre Ricardo Rivero y a las 20 en el barrio El Cristo será la procesión de las Candelas.

El 2 de febrero, jornada dedicada a la patrona, a las 6 se rezará el Rosario de aurora; a las 7 repicarán las campanas; y a las 7.30 se dará la bienvenida a los peregrinos y comunidades. A las 8 se servirá un desayuno; a las 10 el obispo de Jujuy, Daniel Fernández celebrará la eucaristía y a las 11 comenzará la procesión por las calles del pueblo.

Diariamente la comunidad participa con mucha fe y colabora activamente con las acciones y atenciones que se desarrollan, motivada por la presencia y gracia de la patrona que comenzó a recorrer el pueblo.

 

