Feria productiva y Carnaval infantil el sábado en Volcán

En la terminal de colectivos de Volcán el próximo sábado, desde las 9, se desarrollará la Feria de emprendedores y productores locales, y el Carnaval de los niños, generando una propuesta entretenida para los vecinos y turistas en la Quebrada.

La feria brindará la posibilidad de presenciar un espectáculo de música folclórica y cuerpos de danzas nativas, dispondrá gastronomía regional, una muestra de artesanías, y venta de productos agrícolas producidos en la zona.

En otro sector de la estación se desarrollará el precarnaval infantil con un concurso de copleritos y recitadores, del mejor disfraz, y de bastoneros, donde intervendrán disfrazados de comparsas y agrupaciones locales.

La Comuna de Volcán se anticipará a celebrar el típico carnaval (que se desenterrará el 14 de febrero), y presentará a los visitantes la cultura y la tradición de los jujeños en el norte.

Con el respaldo del comisionado municipal René Galíndez los productores, músicos, artesanos, gastronómicos, bailarines y las instituciones carnestolendas, tienen su espacio durante el tiempo de vacaciones para demostrar y ofrecer lo que hacen.