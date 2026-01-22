Aumenta demanda de autorizaciones de viaje

En el Registro Civil de Jujuy se mantiene vigente una alta demanda de autorizaciones de viaje para menores de edad, con un promedio de entre 30 y 40 trámites diarios. Desde el organismo recomendaron realizarlos con tiempo, ya que son necesarios tanto para viajes terrestres como aéreos dentro del país.

"Las autorizaciones de viaje son las que nosotros les emitimos a los papás de los menores, pero solo para viajar dentro del país. En esta época es donde estamos haciendo alrededor de 30 a 40 autorizaciones por día", explicó la subdirectora provincial del Registro Civil, Gladys García de Robles. Precisó además que el arancel actual para este trámite es de 11.000 pesos.

SUBDIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL | GLADYS GARCÍA DE ROBLES.

En cuanto a los requisitos, la funcionaria enumeró los requisitos, y estos son el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado del menor, DNI del padre o madre que autoriza, DNI del acompañante y acta de nacimiento actualizada del menor, además de las correspondientes fotocopias.

"Esos requisitos los pedimos cuando hacemos la autorización para viaje y es solo para viajes dentro del país. Esto es para cuando van con acompañantes, siempre que sea viaje terrestre", afirmó y aclaró que si el menor viaja con uno de los padres no se requiere autorización.

Respecto a los viajes aéreos, explicó que las empresas solicitan autorización del progenitor que no viaja. "Si va con el papá, le piden la autorización de la mamá, y si va con un acompañante, piden la autorización de los dos padres", detalló.

En el caso de viajes terrestres, alcanza con la autorización de uno de los padres, ya que puede ser requerida en controles. Por ese motivo, remarcó la importancia de presentar la partida de nacimiento actualizada, cuyos datos deben coincidir con el DNI.

"Nosotros de todas maneras verificamos que esté todo en condiciones y lo único que pedimos es que lo hagan con tiempo", sostuvo. Recordó que parte del personal se encuentra de licencia, por lo que insistió en tramitar la autorización con antelación.

"Como estamos en vacaciones y los chicos están viajando mucho, pedimos que vengan con tiempo. Se recibe la documentación un día y al otro vienen a firmar el padre o la madre que autoriza y el acompañante", explicó.

La subdirectora precisó que la mayor demanda se registra durante el receso escolar de verano y también a comienzos de año, cuando jóvenes menores se trasladan a otras provincias para estudiar.

Reiteró que el trámite es únicamente para menores de edad y aclaró que quienes ya cumplieron 18 años no necesitan autorización. Además, precisó que los adolescentes mayores de 13 años pueden viajar solos con la autorización de uno de los padres.

También hizo una distinción entre las autorizaciones de viaje privadas y las institucionales, que suelen realizarse a fin de año para viajes de egresados o actividades deportivas. En estos casos, el arancel es de 8.000 pesos y los requisitos son los mismos, con la diferencia de que el acompañante es el responsable del contingente.

PADRES | DEBEN GESTIONAR AUTORIZACIÓN PARA VIAJES DENTRO DEL PAÍS.

Renovación de DNI a menores

En relación con los DNI, la subdirectora García de Robles explicó que también hay una alta demanda de trámites de renovación, especialmente por los viajes.

Al respecto, recomendó a los padres no olvidar las renovaciones obligatorias, que se rea‑lizan entre los 5 y 8 años y lue‑go a los 14, y evitar llegar a la instancia de viaje con docu‑mentos vencidos.

Además, aseguró que desde el Registro Civil se está respondiendo a la demanda y que también se están realizando pasaportes. “Jujuy fue una de las primeras provincias en ponerse al día con la demora que había”, afirmó, aunque reconoció que aún queda un remanente menor de documentos pendientes.