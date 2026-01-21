22°
Información general

Infórmate sobre el estado de rutas en Jujuy

Desde la Policía de la Provincia de Jujuy dieron aviso sobre el estado de transitabilidad de rutas para este miércoles

Miércoles, 21 de enero de 2026 11:59

Como es de pleno conocimiento a causa de las condiciones climáticas el paso y restricción de las rutas es inestable, por esta razón la dirección de tránsito y seguridad vial solicitan mantenerse informado al momento de salir a las rutas. Algunas se encuentran intransitables, transitables con precaución y corte total.

Corte total por tiempo indeterminado

  • RN 52 alt paso fronterizo de jama a partir de hs 14 (ruta 27 chile desde km 43 por condiciones climaticas)

Intransitable

  • RN 40 ALTURA RIO SAN JUAN DE ORO (POR CRECIDA DE RIO)
  • RN 40 ENTRE EL CAÑADON Y PAICONE (POR CRECIDA DE RIO)
  • RP 79 ALT ABRALAITE (POR CRECIDA DE RIO)
  • RP 83 HACIA SAN FRANCISCO (DESMORONAMIENTO)
  • RP 35 ALT COMPLEJO LOS TUCANES (DESMORONAMIENTO DE LA CALZADA)
  • RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40)
  • RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53)
  • RP 29 ALT RIO TESORERO (POR CRECIDA DE RIO)
  • RUTA PROVINCIAL 83 Y CAMINOS COLINDANTES COMPRENDIDOS ENTRE (VALLE COLORADO A VALLE GRANDE. * SAN FRANCISCO A LEDESMA ALTURA PIRCAS VIEJAS. * SANTA ANA Y VALLE COLORADO ALT. LA PUERTA. * DE ABRA HONDA-SAN FRANCISCO A LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN)
  • RUTA PROV 20 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOC. LOS BLANCOS Y LA ESCALERA * (POR CRECIDA DE RIO. (INGRESO A LA LOC. DEL BLANCO SOLO POR RUTA PROV. 20 B)

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

  • RP 7 ENTRE LOC CASA COLORADA Y LOC DE SAN JUAN DE MISA RUMI
  • RN 52 KM 185 (ACUMULACION DE ARENA SOBRE LA CALZADA).
  • RP 83 EN TRAMO PAMPICHUELA Y VALLE GRANDE.
  • RP 73 ALT LOC PALCA DE APARZO
  • RP 73 EN EL TRAMO VALLE COLORADO Y SANTA ANA
  • RN 34 EN KM 1159 ALT ACCESO NORTE A LOC SAN PEDRO DESVIO DE TRANSITO TRANSITORIO POR OBRA DE DUPLICACION DE CALZADA
  • RP 34 ENTRE RP 43 Y RP 61 ALT LOC MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO, CIRCULAR CON MAXIMA PRECAUCIÓN
  • RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS) RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 – SALTA
  • RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA (CORTES EN DIFERENTES PARTES) CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOC. EL ANGOSTO
  • RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
  • RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA
  • RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA
  • RP 13 LOC DE ITURBE
  • RP 4 ALT PUENTE ARROYO LAS PERAS
  • RP 19 ALT NORMENTA - DPTO LEDESMA

 

 

