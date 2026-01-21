Infórmate sobre el estado de rutas en Jujuy

Como es de pleno conocimiento a causa de las condiciones climáticas el paso y restricción de las rutas es inestable, por esta razón la dirección de tránsito y seguridad vial solicitan mantenerse informado al momento de salir a las rutas. Algunas se encuentran intransitables, transitables con precaución y corte total.
Corte total por tiempo indeterminado
- RN 52 alt paso fronterizo de jama a partir de hs 14 (ruta 27 chile desde km 43 por condiciones climaticas)
Intransitable
- RN 40 ALTURA RIO SAN JUAN DE ORO (POR CRECIDA DE RIO)
- RN 40 ENTRE EL CAÑADON Y PAICONE (POR CRECIDA DE RIO)
- RP 79 ALT ABRALAITE (POR CRECIDA DE RIO)
- RP 83 HACIA SAN FRANCISCO (DESMORONAMIENTO)
- RP 35 ALT COMPLEJO LOS TUCANES (DESMORONAMIENTO DE LA CALZADA)
- RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40)
- RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53)
- RP 29 ALT RIO TESORERO (POR CRECIDA DE RIO)
- RUTA PROVINCIAL 83 Y CAMINOS COLINDANTES COMPRENDIDOS ENTRE (VALLE COLORADO A VALLE GRANDE. * SAN FRANCISCO A LEDESMA ALTURA PIRCAS VIEJAS. * SANTA ANA Y VALLE COLORADO ALT. LA PUERTA. * DE ABRA HONDA-SAN FRANCISCO A LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN)
- RUTA PROV 20 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOC. LOS BLANCOS Y LA ESCALERA * (POR CRECIDA DE RIO. (INGRESO A LA LOC. DEL BLANCO SOLO POR RUTA PROV. 20 B)
TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RP 7 ENTRE LOC CASA COLORADA Y LOC DE SAN JUAN DE MISA RUMI
- RN 52 KM 185 (ACUMULACION DE ARENA SOBRE LA CALZADA).
- RP 83 EN TRAMO PAMPICHUELA Y VALLE GRANDE.
- RP 73 ALT LOC PALCA DE APARZO
- RP 73 EN EL TRAMO VALLE COLORADO Y SANTA ANA
- RN 34 EN KM 1159 ALT ACCESO NORTE A LOC SAN PEDRO DESVIO DE TRANSITO TRANSITORIO POR OBRA DE DUPLICACION DE CALZADA
- RP 34 ENTRE RP 43 Y RP 61 ALT LOC MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO, CIRCULAR CON MAXIMA PRECAUCIÓN
- RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS) RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 – SALTA
- RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA (CORTES EN DIFERENTES PARTES) CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOC. EL ANGOSTO
- RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
- RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA
- RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA
- RP 13 LOC DE ITURBE
- RP 4 ALT PUENTE ARROYO LAS PERAS
- RP 19 ALT NORMENTA - DPTO LEDESMA