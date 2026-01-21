Vialidad provincial sumó importante equipamiento

La Dirección Provincial de Vialidad adquirió un paquete de nuevas máquinas y equipos del que ayer llegó el primer lote, que ya quedó operativo para el trabajo de profesionales y operarios de la repartición.

Ponce informó que hay cortes en las RP 26, 48 (Perico), 19 (Normenta), 20 (Los Blancos) y 35 (Ocloyas), que pasan por ríos.

La maquinaria y equipos nuevos fueron presentados ante los trabajadores viales por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, y el presidente del Directorio de la DPV, Hugo Ponce, quienes destacaron lo valioso de la adquisición que amplía el parque automotor tanto como resultado de una buena administración de los recursos como, también, para el trabajo planificado sobre la red vial provincial y ante contingencias y emergentes.

FLAMANTES | LOS EQUIPOS QUE AYER SE SUMARON AL TRABAJO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA.

Stanic resaltó que la adquisición del nuevo equipamiento y maquinaria es el resultado de una gestión y administración eficientes de la DPV, que "con sus recursos propios, además de responder a su función como parte del Gobierno y el Estado, puede actualizarse y proveerse de lo necesario para optimizar todavía más su trabajo".

"El año pasado tomamos la decisión para mejorar, ante todo, la situación de traslado de los trabajadores con utilitarios adecuados, dotar del zamping a los talleres, que no lo tenían, contar con desmalezadoras y otras cuestiones que hacen al mantenimiento de la red vial y a los procesos internos de vialidad", apuntó.

UTILITARIOS | PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LOS CAMPAMENTOS.

El ministro valoró que "con esta renovación, que es muy necesaria para cumplir con la función de recorrido permanente de la DPV y hacen al funcionamiento diario de la repartición, con el mantenimiento cotidiano de las rutas de la red vial" de las cuales se repavimentaron más de 115 km en 2025.

Ponce, a su vez, informó que los equipos presentados son "una parte del paquete, la semana que viene estaremos recibiendo las camionetas restantes, en febrero otra parte de maquinaria, y en abril será la última entrega, entre lo que tenemos, por ejemplo, una grúa. Destacamos que esta compra es en base a ahorros propios de la DPV, son fondos de Vialidad de la Provincia y de una buena administración", señaló.

También, Ponce dijo que hay maquinaria con destino específico, como es el caso de la excavadora, que "está pensada para las rutas provinciales 73 y 83, o el martillo neumático para los sectores de Norte y Valles".

Las nuevas máquinas y equipos que ayer se sumaron a la DPV son dos tráfics, una excavadora, un zamping, dos desmalezadoras y una camioneta. Llegarán próximamente 1 autoelevador sobre ruedas neumáticas, 2 excavadoras hidráulicas sobre neumáticos de 21tn, 2 vehículos utilitarios 14+1, 2 martillos hidráulicos para excavadoras, 1 grúa hidráulica articulada, 2 tractores agrícolas de 120 HP, 2 desmalezadoras articuladas, 2 tanques de combustible 10m3 con surtidor, 2 tanques de combustible 15m3 con surtidor, 5 camionetas Toyota Hilux DC 4x2 SR y 100 módems M4G (GPS).