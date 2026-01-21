Agua Potable presentó a sus autoridades y plan de obras

En una presentación ante la prensa en instalación de Xuma, la empresa estatal Agua Potable S.E. dio a conocer la conformación actual de su directorio y la ratificación de Juan Carlos García como presidente y a los vocales Graciela Corradini y Luis Jure. Además anunció el inicio de obras, el reemplazo del acueducto de Huaico, la finalización de la cisterna de La Urbana en San Pedro y obras en Libertador General San Martín para mejorar el acceso al agua en sistemas dispersos del interior.

"Ahora me acompañan Graciela Corradini al mando de la vocalía contable y Luis Jure al mando de la vocalía técnica. Estos cambios han sido decididos por el gobernador y el ministro para revitalizar la gestión de la empresa en esta etapa", explicó García, al señalar que la renovación del directorio busca imprimir una nueva dinámica de trabajo y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.

Uno de los ejes centrales de la exposición fue el reemplazo del acueducto de Huaico, considerado una obra clave para el sistema de provisión de agua del Gran Jujuy. El presidente de Agua Potable indicó que ya comenzaron los trabajos preliminares, como la obtención de permisos y la compra de materiales, y que empresas locales ya fueron convocadas para intervenir en la obra. El nuevo acueducto se construirá con caños de acero de 24 pulgadas, originalmente diseñados para gasoductos, que serán sometidos a tratamientos especiales, como fosfatizado y pinturas interiores, para garantizar su uso seguro en la conducción de agua potable.

García explicó que la obra permitirá reemplazar la actual conducción, que presenta serias falencias desde hace años y hoy solo transmite alrededor del 25 por ciento de su capacidad. El proyecto incluye un cambio de traza y de material, con el objetivo de asegurar una conducción eficiente desde la planta potabilizadora de Altos Reyes hacia las cisternas que abastecen a amplios sectores del Gran Jujuy, entre ellos Alto Comedero. Si bien evitó precisar plazos aseguró que el inicio efectivo de los trabajos está condicionado por la temporada de lluvias, ya que se trata de una obra que requiere excavaciones profundas.

En relación a plan de emergencia hídrica, también anunció el inicio de la construcción de una laguna de presedimentación en El Tipal, en el departamento El Carmen, que permitirá asegurar agua sedimentada para la planta que abastece a Perico y Monterrico por los próximos 20 años. A esto se suma la reactivación de la obra de la cisterna de La Urbana, en San Pedro de Jujuy, que estuvo paralizada durante más de una década. Según adelantó, antes de marzo se prevé reiniciar los trabajos para finalizar este reservorio, fundamental para mejorar el abastecimiento en esa ciudad.

En cuanto a Libertador General San Martín, García destacó que la decisión política es avanzar en la finalización integral del sistema potabilizado, incluyendo una nueva planta potabilizadora y una cisterna de gran capacidad, acompañadas por mejoras en la infraestructura existente. Estas obras permitirán expandir el servicio tanto en términos cualitativos como cuantitativos, en función del crecimiento de la demanda.

Otro de los puntos destacados fue el trabajo en sistemas dispersos. García explicó que el presidente de Agua Potable S.E. destacó el trabajo que se viene realizando en los sistemas dispersos, especialmente en comunidades del norte provincial, la Puna y la Quebrada. Allí se desarrollan soluciones para el abatimiento de metales pesados como flúor, arsénico y boro, mediante desarrollos locales de ingeniería impulsados por un laboratorio creado específicamente para este fin. Según explicó, estos avances ya están dando resultados positivos, especialmente en zonas como la laguna de Coyaguayma, donde se registra una alta carga de arsénico, y generan expectativas de mejorar la calidad del agua en esas regiones.

El encuentro contó también con la participación del ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, quien destacó la importancia de las obras anunciadas y destacó el valor del desarrollo tecnológico local. En relación con la cisterna de La Urbana, recordó que la obra estuvo frenada por un litigio judicial durante más de 15 años y que, tras alcanzar una conciliación con la empresa, se decidió relanzarla por su impacto directo en la provisión de agua para San Pedro.

Stanic también se refirió a las obras de agua y cloaca en Libertador General San Martín, originalmente previstas con financiamiento nacional que no se concretó. Sostuvo que, ante la falta de avances, el gobernador decidió que la provincia asuma la ejecución de estos proyectos, considerados indispensables para acompañar el crecimiento urbano. Además, ponderó el desarrollo jujeño realizado en el Laboratorio sobre el abatimiento de metales pesados y sugirió analizar la posibilidad de patentar esta tecnología por su carácter innovador, sustentable y de bajo costo.

Tanto García como Stanic coincidieron en que la obra del acueducto de Huaico será determinante para resolver la mayor parte de los problemas actuales de distribución de agua en el Gran Jujuy. El proyecto demandará una inversión estimada en 3.500 millones de pesos entre materiales y mano de obra y permitirá dejar atrás un sistema con más de 300 reparaciones en apenas 800 metros de traza. Una vez iniciados los trabajos, anticiparon que se convocará nuevamente a la prensa para marcar formalmente el comienzo de una obra considerada trascendental para la provincia.

Alto Comedero y Palma Sola

ACUEDUCTO HUAICO, EN OBRA EN 2025

En relación con la situación de Alto Comedero, García explicó que el acueducto de Huaico es el encargado de transportar el agua desde la cisterna de Altos Reyes hasta la cisterna madre de distribución de Alto Padilla. Desde allí se abastece a los barrios Cuyaya, Falucho y La Rioja, y también se envía agua a la cisterna de Sargento Cabral, que provee a prácticamente el 50 por ciento de Alto Comedero.

Detalló que cualquier inconveniente en el acueducto de Huaico impacta de manera inmediata. "No solo afecta a Alto Comedero, sino que también alcanza a la cisterna de Tezanos Pinto y se extiende hasta Los Alisos; es un sistema de gran alcance y el principal problema se origina en el inicio de este acueducto", afirmó y remarcó que se trata de una obra prioritaria, ya que en la actualidad el servicio solo puede reponerse hasta un 25% de su capacidad, lo que genera importantes demoras.

"Por eso este acueducto permitirá solucionar prácticamente el 95 por ciento de los problemas actuales de la distribución de agua en el Gran Jujuy. De allí la relevancia que se le ha asignado, para el cual ya tenemos todo prácticamente en condiciones de iniciar", concluyó.

En cuanto a las obras en Palma Sola, García explicó que se concretó un importante desarrollo para la zona alta de la localidad, con la construcción de un acueducto de más de 1.200 metros que permitió llevar agua al barrio 14 Hectáreas. Destacó que se trata de un sector que históricamente presentaba inconvenientes en el servicio y que, a partir de esta intervención, hoy cuenta con una provisión regular y de buena calidad.

Además, sostuvo que el crecimiento poblacional obliga a continuar ampliando la infraestructura. En ese sentido, explicó que actualmente se analiza una propuesta de la familia Rosso, de Palma Sola, para la cesión de un predio de aproximadamente ocho hectáreas, donde podría emplazarse una nueva planta potabilizadora destinada a abastecer a la zona de 14 Hectáreas.

García aclaró que aún restan resolver cuestiones legales, ya que el terreno no sería donado sino cedido en comodato por un plazo de 100 años. Indicó que el tema se encuentra en estudio desde el año pasado y que, de concretarse, permitiría desarrollar el sistema de la parte alta de la localidad y prácticamente duplicar la capacidad de producción de agua para Palma Sola.