Jujuy Básquet recibe a Fusión Riojana

Jujuy Básquet repuntó en la tabla de posiciones, se metió nuevamente entre los diez mejores, pero no debe relajarse. Este miércoles desde las 21.30 ante Fusión Riojana está obligado a ganar en el estadio “Federación” con el control de Sebastián Vasallo y Nicolás D´Anna.

Las dos victorias seguidas le dieron confianza a los dirigidos por Guillermo Tasso, eso lo devolvió a la zona de reclasificación, está noveno en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte, ubicación que comparte con Estudiantes, ambos con 24 puntos, y un similar porcentaje con Independiente de Santiago del Estero y Comunicaciones, todos con el 50 por ciento.

Un escalón más abajo está el rival de esta noche, Fusión Riojana que sabe, armó un equipo para sumar la primera experiencia en la segunda categoría del básquet nacional de la mano de un entrenador con mucha trayectoria en torneos de ascenso como el tucumano Mario Vildoza.

Los “cóndores” vienen de ganar un duro partido ante Comunicaciones, dónde repitió viejos errores, sobre todo en defensa, pero mostró ese carácter que le permitió dar vuelta la historia para sellar un triunfo clave.

Con Marini encargado de crear juego, el local buscará apoyarse en el aliento de su “jugador número seis”, que siempre se hace sentir y levanta al equipo cada vez que lo necesita, en los momentos importantes de cada duelo.

Fusión llega de triunfar como local e intentará volver a sumar, ahora lejos de casa para continuar escalando lugares en la tabla.

Venta de entradas

Anoche se habilitó la venta de entradas de manera online ingresando a la página pasesvip.com.ar, se puede abonar con Mercado Pago, Macro Click o código QR respectivamente. O bien de manera presencial en boleterías del estadio “Federación” a partir de las 10 hasta las 13 o bien desde las 18 en adelante.

Los precios son los mismos de cada encuentro, para tribuna preferencial 8 mil pesos, para platea norte y platea sur 15 mil pesos, palco sur 1 cuesta 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos.