La Fundación Lamadrid Invita al "II Encuentro Artístico Cultural" en Villa Jardín de Reyes

La Fundación Lamadrid presenta la segunda edición de su Encuentro Artístico Cultural, una iniciativa solidaria y comunitaria que se instalará en el corazón del barrio Villa Jardín de Reyes. Con el apoyo del Centro Vecinal de la zona, el evento busca fomentar la participación ciudadana, el desarrollo de habilidades y el disfrute de diversas expresiones artísticas.

La agenda comenzará el jueves 22 con una fructífera jornada de capacitación. Se brindarán tres talleres simultáneos y gratuitos destinados a potenciar proyectos personales: “Venta y administración de emprendimientos”, “5 ideas textiles fáciles para emprender” y “Ponéle precio a tu obra”. El viernes 23 continuará la oferta formativa con un taller básico de maquillaje social.

El cierre, el sábado 24, promete una tarde vibrante a partir de las 14:00. Se dará inicio a un concurso de pintura en vivo que se extenderá hasta aproximadamente las 18:00. En paralelo, desde las 17:00, se desplegará una feria de emprendedores donde los asistentes podrán conocer y adquirir productos locales, todo acompañado por una variedad de shows en vivo con cantantes y bailarines.

Tras el éxito de su primera edición, la Fundación Lamadrid renueva su compromiso con la comunidad, ofreciendo un espacio de encuentro, aprendizaje y entretenimiento para todo el público. La invitación está abierta a todos quienes deseen ser parte de esta experiencia cultural y solidaria.

Para más información y consultas, los interesados pueden contactarse a través del perfil de Instagram de la organización: @fundacionlamadrid