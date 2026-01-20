Convocan a una reunión para organizar los desentierros del Carnaval 2026 en Palpalá

La gestión municipal de Palpalá, llevó adelante hoy la segunda reunión para la organización de los desentierros de Carnaval 2026 en Palpalá, en el microcine del Centro Cívico. Participaron autoridades del municipio local de la Secretaría de Gobierno, Desarrollo, Dirección de Bromatología, Rentas, Transporte, Medioambiente, Seguridad Ciudadana, entre otros; además de los miembros de la Unidad Regional 8 y el Ministerio de Seguridad de la provincia, con el objetivo principal de coordinar las actividades de manera eficiente a fin de que se desarrollen con normalidad y permitan que toda la familia disfrute de esta festividad que forma parte de la identidad cultural. La reunión con los delegados o referentes de las más de 40 comparsas fueron citados para el jueves 22 a las 9.30 en la Casa de la Cultura para detallar los requisitos y pormenores.

En este sentido, las fechas tentativas para las celebraciones se manejan entre el 5 y el 21 de febrero, aunque la información es preliminar. Este jueves 22 de enero, se reunirán nuevamente para terminar de definir las fechas y la cantidad de comparsas permitidas, según la capacidad logística y de personal disponible.

Hugo Adaro, jefe del departamento Contravencional del Ministerio de Seguridad, señaló que se recalcaron puntos clave para la seguridad pública, siendo el organismo provincial el responsable de definir las condiciones y requisitos para la realización de este tipo de eventos: “El armado de escenarios, venta de bebida alcohólica, horarios de eventos y gestión de autorizaciones administrativas por parte de los presidentes de comparsas se realizará en articulación con el municipio y la policía. Respecto a los espacios públicos, la competencia es exclusiva de la Municipalidad, que definirá su reglamentación; para lugares cerrados se requerirá un plan de contingencia firmado por un profesional en seguridad e higiene, que podrá extenderse hasta tres eventos siempre que se respeten los lineamientos establecidos”.

Emilio Méndez, responsable de la UR8 de la Policía de la Provincia, indicó que este jueves 22 del corriente se realizará una nueva reunión con bomberos, municipio y jefes de la Unidad Regional 8 para consensuar detalles, “buscando evitar inconvenientes y no recurrir a medidas coercitivas”, explicó.

También se acordó que la inscripción de las agrupaciones se realizará primero en el Ministerio de Seguridad para el empadronamiento a través del número de Whatsapp 3884470029, luego completando los requisitos municipales y policiales. Asimismo, se estableció un plazo general para los desentierros, con fechas que podrían extenderse hasta el 21 de febrero, y se definieron contravenciones provinciales para quienes no cumplan con las directivas, en busca de que la festividad se desarrolle en paz.