Desde hoy el boleto de colectivo costará $1.226,27

La Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte, informa que desde hoy a las 8 comenzará a regir la nueva tarifa de los colectivos urbanos de pasajeros, que costará en cuanto a los recorridos de los barrios, incluido el distrito de Alto Comedero, al centro de la ciudad, 1.226,27 pesos.

Según detalló el Municipio, el mismo valor será para San Salvador de Jujuy - Reyes, mientras que Guerrero costará 1.410,57 pesos (lo mismo que a San Pablo de Reyes y viceversa), a Termas de Reyes 1.594,04 pesos (lo mismo que a Yala y viceversa), a Los Nogales 1.778,34 pesos (lo mismo que a Lozano como el viaje de vuelta) y a León 1.951,81 pesos.

Cabe señalar que la tarifa hasta ayer era de 1.167,99 pesos, que regía desde el 19 de noviembre último, por lo que el nuevo valor representa un incremento del 4,98 por ciento.

Cabe señalar respecto a este servicio, que el próximo 2 de febrero está prevista la apertura de sobres de la licitación pública nacional para la contratación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros de San Salvador de Jujuy, en el Salón de los Intendentes de la comuna capitalina, a partir de las 10.

De acuerdo a los pliegos que fueron aprobados por el Concejo Deliberante, se prevé que se liciten 48 líneas, aglutinadas en cinco grupos, de tal forma que haya en cada uno recorridos que tengan poca, mediana o mucha demanda por parte de los usuarios.

Reunión por corsos

SALÓN DE LOS INTENDENTES | PRIMERA REUNIÓN POR LOS CORSOS CAPITALINOS, QUE SE REALIZARÁN DESDE EL 31 DE ESTE MES.

En el Salón de los Intendentes de la comuna capitalina se realizó la primera reunión general con los distintos sectores e instituciones para la organización de los corsos edición 2026. Esta fiesta popular tendrá lugar el 31 del corriente y 1 de febrero en avenida Savio, y el 7 y 8 de febrero en avenida Forestal, del distrito Alto Comedero.

En ese marco, el director de Cultura de la comuna, Joaquín López, detalló que del encuentro tomaron parte representantes de las diferentes secretarías municipales y de las fuerzas de seguridad como Policía de la Provincia, Defensa Civil y Bomberos. Acotó que la inscripción de comparsas será hasta el 23 de este mes inclusive, de 8 a 18, en el Centro Cultural "Manuel Belgrano".