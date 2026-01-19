Más oportunidades de aprender en el Enero

Para quienes no pudieron concurrir a las clases anteriores, hoy desde las 9, en la plaza central de Tilcara, será la última oportunidad para asistir al Taller de Tulmas, dictado por la artesana Mabel Mamaní.

Las clases, como también de los restantes talleres artesanales programados en el Enero Tilcareño, obtuvieron una masiva asistencia de mujeres muy interesadas en aprender cómo se realizan "esas pelotitas" de colores.

Por la muy buena aceptación que logró el dictado, es que el municipio optó por sumar una clase más y posibilitar que más interesadas aprendan la sencilla tarea de elaborar las tulmas, que se usan mucho para el carnaval y para decorar el interior de la casa.

También hoy a las 9.30, desde la Oficina de Información Turística, partirá la visita guiada hacia el Cerro de La Cruz, desde donde los turistas obtendrán muy hermosas visitas del pueblo, y más allá todavía, el mirador es ideal también para hacer fotografías panorámicas.

En la tarde desde las 15.50 en La Banda, se dictará el taller de lectura y creación de personajes con títeres "Contar es encantar", organizado por la Dirección de Juventud y Niñez municipal.