Cazzu debutó en el festival de Jesús María con fusión de géneros

Cazzu formó parte de la grilla principal del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María el sábado 17 de enero. Su actuación, programada para las 02:00 horas en el Anfiteatro José Hernández, contó con localidades agotadas, al igual que la noche anterior, y fue transmitida en vivo a través del canal oficial del festival en YouTube.

La artista desarrolló un show que inició con una aproximación al folclore para luego incorporar elementos de trap, hip hop, pop y otros ritmos latinos. Esta variedad buscó ampliar el perfil musical de la jornada, que también incluyó a figuras como Jorge Rojas, Ahyre y Ulises Bueno.

Para su interpretación, Cazzu estuvo acompañada por una banda compuesta por instrumentos como bandoneón, teclados, una sección de cuerdas y vientos, además de percusión, guitarras y bajo. Esta formación le permitió abordar un repertorio que incluyó temas de su trabajo "Latinaje" y exploró géneros como el tango, la salsa, la cumbia y los corridos tumbados.

La participación de la cantante jujeña en el tradicional festival cordobés representa una incorporación de sonidos contemporáneos a su programación habitual, buscando conectar con un público más joven.