Festival jesús maría

Cazzu debutó en el festival de Jesús María con fusión de géneros

La cantante jujeña se presentó en la edición 2026 del evento cordobés, ante un recinto colmado y con una propuesta que integró folclore, trap y ritmos latinos. 

Domingo, 18 de enero de 2026 17:57

Cazzu formó parte de la grilla principal del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María el sábado 17 de enero. Su actuación, programada para las 02:00 horas en el Anfiteatro José Hernández, contó con localidades agotadas, al igual que la noche anterior, y fue transmitida en vivo a través del canal oficial del festival en YouTube.

La artista desarrolló un show que inició con una aproximación al folclore para luego incorporar elementos de trap, hip hop, pop y otros ritmos latinos. Esta variedad buscó ampliar el perfil musical de la jornada, que también incluyó a figuras como Jorge Rojas, Ahyre y Ulises Bueno.

Para su interpretación, Cazzu estuvo acompañada por una banda compuesta por instrumentos como bandoneón, teclados, una sección de cuerdas y vientos, además de percusión, guitarras y bajo. Esta formación le permitió abordar un repertorio que incluyó temas de su trabajo "Latinaje" y exploró géneros como el tango, la salsa, la cumbia y los corridos tumbados.

La participación de la cantante jujeña en el tradicional festival cordobés representa una incorporación de sonidos contemporáneos a su programación habitual, buscando conectar con un público más joven.

