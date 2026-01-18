ETJ180126-007N01-Pesar por el fallecimiento del pintor y docente Lorenzo Tor

Gran pesar provocó la muerte del pintor Lorenzo Alberto Toro, acaecida ayer en esta provincia, quien tuvo una vasta trayectoria como artista y docente en Jujuy, en especial en la zona del Ramal.

Toro nació en Tarija, Bolivia, en 1947. Ingresó a la Argentina en 1955 y obtuvo la nacionalidad en 1967. Fue maestro provincial de Dibujo egresado de la Escuela Provincial de Artes Visuales de Jujuy en 1996, siendo sus profesores Medardo Pantoja, Luis Pellegrini, Jorge Gnecco, Gustavo Lara, Ofelia Bertoloto y Jorge Mendoza. Profesor de Dibujo y Pintura egresado del Profesorado Raúl Scalabrini Ortiz. Creó Talleres Libres de Plástica para niños y adultos en Fraile Pintado, Colegio Médico de Ledesma, Club Atlético Ledesma, Escuela Especial Nº10, Hogar de Ancianos de Calilegua y en el Taller Libre de la localidad de Yuto, organizando muestras de alumnos. Expuso en la Casa de la Cultura de San Pedro de Jujuy y de Orán, Salta, en la Biblioteca Popular de Jujuy, Museo de Antropología de Tilcara, Profesorado Provincial "Raúl Scalabrini Ortiz", Alcaldía de Tarija, Casa de la Hermandad Argentino Cubana, Homenaje a Medardo Pantoja y Casa de Jujuy en Buenos Aires.

Obtuvo Mención de Honor en el Salón Medardo Pantoja en 1983, Mención de Honor en el Salón de Pintura Rodrigo Pereyra en 1984, Mención Especial en el Salón de la Fundación del Ingenio Ledesma en 1984, Primer Premio en el Salón de Pintura del Colegio Médico de Jujuy, Filial Ledesma, en 1986. Mención Especial en el Salón de Pintura de la Fundación del Ingenio Ledesma en 1989. "Lorenzo Toro, generoso artista y maestro, se pierde en los caminos para penetrar en la eterna primavera de los lapachos en flor, con un colorido de verdes, oros, blancos y rosas, propios de la zona de las yungas jujeñas. Su pincel es alegre, como lo es su espíritu, que vuela junto con los cóndores en una permanente búsqueda de sus raíces en lo americano", escribió María López Naguil para este diario.