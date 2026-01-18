Bicicletas para la Guardia urbana de Puesto Viejo

El intendente de Puesto Viejo, Marcelo López, entregó dos bicicletas al personal de Guardia Urbana, que les permitirá optimizar el servicio de seguridad que diariamente brinda a la población. Los rodados reúnen las condiciones técnicas necesarias para el uso que precisa el área municipal.

Como parte de las políticas públicas de modernización que implementa el municipio, en esta oportunidad se fortaleció a Guardia urbana que realiza una función esencial para todos los pobladores. López señaló que es necesario continuar dotándole de recursos para que cumplan loablemente con su misión de prevención.

Asimismo es su decisión reforzar las veces que sean necesarias de equipamiento para que el personal ofrezca un servicio adecuado en la zona céntrico como en los sectores que son vulnerables. La presencia de la Guardia urbana en la calle hace que los vecinos se sientan protegido, se señaló.

En oportunidad de la entrega, instó al personal continuar trabajando fielmente como lo vino haciendo y cumpliendo con tan importante misión, que es la de cuidar a los vecinos de Puesto Viejo.