Aclararon sobre las obras que se realizan en la ciudad

Ante la confusión generada en torno a distintas intervenciones urbanas que se ejecutan en la ciudad, la comuna capitalina salió a aclarar el alcance, la responsabilidad y los objetivos de cada una de las obras en marcha.

Al respecto, el coordinador de Secretarías del Municipio, Gustavo Muro, explicó que el gobierno local viene desarrollando distintas obras de urbanización, y puntualizó sobre los trabajos que se realizan frente al edificio municipal de avenida El Éxodo. "El Municipio viene trabajando con distintas obras de urbanización de la ciudad. Aquí frente al edificio municipal de avenida El Éxodo, dicha arteria se encuentra cortada, porque se está haciendo un drenaje con guardaganado para que toda el agua que baja desde Moreno y Cuyaya, que viene a parar a la avenida El Éxodo, pueda tener una salida y desagüe directo al río y no se llene toda esta avenida de agua con las tormentas que estamos teniendo", detalló.

DRENAJE CON GUARDAGANADO | ES PARA EL DESAGÜE DEL AGUA QUE BAJA DE LOS BARRIOS MARIANO MORENO Y CUYAYA.

En relación a las obras que se ejecutan en el Parque Lineal Xibi Xibi, Muro aclaró que se trata de un proyecto integral llevado adelante mediante convenios urbanísticos con empresas privadas. "Es un proyecto integral, se realiza a través de un convenio urbanístico con empresas que están haciendo dos pasarelas. Aclarar que estamos hablando de pasarelas que integran el circuito de caminerías dentro del Parque Xibi Xibi, y son pasarelas que no tienen ningún costo para el Municipio, porque son convenios con empresas que realizan obras en la ciudad, que están construyendo hoteles, que están construyendo departamentos, y a través de estos convenios, se hacen cargo de estas pasarelas que unen las dos caminerías", señaló.

Asimismo, remarcó que estas pasarelas no están pensadas para el cruce vehicular ni de calles, sino para mejorar la circulación peatonal dentro del parque. "Esto no es para cruzar la calle, en este caso, vamos a tener dos pasarelas que unen esos circuitos abajo, en el Río Xibi Xibi. Es una obra que fue requerida mucho tiempo por la gente que va a pasear por el Parque; si le preguntamos a quienes día a día pasan por las caminerías o ciclovías, qué les parece una pasarela que conecte los dos lados de ambos márgenes del río. Seguramente el 100% contestará que le parece correcto, porque los chicos pueden cruzar a los juegos del frente, la gente que baja de Nieva no tiene que ir por los puentes para caminar hacia el margen derecho del río", afirmó.

En cuanto a las obras de reparación y construcción de escaleras en distintos barrios de la ciudad, el funcionario aclaró que no se trata de trabajos ejecutados por el Municipio. "Ha sido una licitación del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, ellos tienen un programa que trabajan en obras para todas las ciudades de la provincia, y en este caso está dentro de la jurisdicción municipal. Estamos hablando de la escalera de Ciudad de Nieva, que baja a San Martín, y de la escalera que se está haciendo en Alto Gorriti, junto al Big Mall, que ha sido demolida", precisó.

En ese sentido, reiteró que "no son obras municipales; ellos hacen sus evaluaciones, por ahí consultan técnicamente a nuestros funcionarios, pero no está bajo nuestra responsabilidad la licitación de esas obras con empresas privadas".

Finalmente, Muro subrayó que el Municipio comunica todas las obras que se ejecutan bajo su órbita y marcó las prioridades actuales de la gestión. "Todo lo que sea obra hecha por el Municipio nosotros vamos comunicando. En este caso, para las escaleras hay que hablar con la gente de Infraestructura de la Provincia, que ellos han hecho el estudio y el diseño de hacer las escaleras nuevas, que me parece bien porque le suma a la ciudad. Nosotros estamos más preocupados por avanzar con el tema de los ascensores urbanos, que han dado una gran solución tanto a las familias de Mariano Moreno como a las de barrio Belgrano, y ya está proyectado el tercero, que es justamente frente al Ministerio de Infraestructura, en barrio San Martín", concluyó.