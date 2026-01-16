Invitaron a visitar la Cascada de La Horqueta

El Parque Provincial Potrero de Yala invitó a descubrir la Cascada de La Horqueta, una joya cercana a la ciudad. A la cascada se accede por un sendero independiente al del parque desde la ruta provincial 4, en cercanías de la Laguna Comedero. Si bien no forma parte del área estricta del parque, se encuentra en una zona de influencia ambiental clave, donde la conservación y el uso responsable son fundamentales para preservar su belleza natural.

Por eso desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se recordó que el ingreso a las áreas protegidas y zonas aledañas se puede hacer de 9 a 18, con la obligación de hacer el registro previo ante la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable. Además, se solicitó circular únicamente por los senderos habilitados, especialmente durante la temporada de lluvias.

Se destacó también que acampar y encender fuego solo está permitido en sectores expresamente autorizados, y si se visita se recomendó informar el itinerario antes de salir.