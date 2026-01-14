Ante ataques de abejas la clave es prevenir y actuar

Los recientes episodios protagonizados por enjambres de abejas en distintos puntos de Jujuy reflotaron un alerta y evidenciaron la necesidad de informar, concientizar a la comunidad y saber cómo proceder y a quién recurrir. En Jujuy, Defensa Civil trabaja de manera articulada con un equipo de especialistas del Laboratorio de Sanidad Apícola y Meliponícola, que se encarga del rescate, control y reubicación de enjambres en zonas urbanas y rurales.

Sucede que en noviembre pasado, un enjambre atacó a un grupo de caballos que se encontraban atados a un árbol en el Parque Belgrano de Alto Comedero. Días atrás, en Santa Clara, una familia sufrió un ataque similar que derivó en la muerte de su perro. Situaciones de este tipo también se registran en otras provincias del país y aunque no son frecuentes, pueden tener consecuencias graves si no se actúa de forma adecuada.

EN EL PARQUE BARON SCHUEL

Uno de los expertos es Marcelo Benítez Ahrendts, doctor, ingeniero agrónomo, productor apícola y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, quien participa activamente en estos operativos, explicó: "No es común que las abejas ataquen. Generalmente se trata de situaciones de defensa de la colmena, que se desencadenan cuando las personas no saben cómo actuar frente a la llegada de un enjambre o cuando se demora su extracción de un lugar inapropiado".

Al referirse al caso ocurrido en Santa Clara, el especialista relató que, aparentemente, la familia tenía un cajón con abejas muy cerca de la vivienda y no supo manejar la situación. "En nuestra región tenemos abejas que son un cruzamiento con la abeja africana, lo que las vuelve un poco más defensivas. Esto puede representar un problema, pero también tienen características muy valiosas desde el punto de vista productivo. Falta, quizás, mayor conciencia social si realmente queremos ayudar a las abejas", aseguró.

EN ALTO PALPALÁ

Desde el Laboratorio de Sanidad Apícola y Meliponícola, Benítez Ahrendts y su equipo realizan dos tipos de tareas. Por un lado, existe un convenio de colaboración con Defensa Civil, que permite intervenir cuando se detectan enjambres o colonias instaladas en domicilios, entretechos, medidores de gas o de agua. "Nos llaman con mucha frecuencia. Estamos estudiando el movimiento de las abejas en la ciudad para poder asesorar no solo a los municipios, sino también a otras instituciones", detalló.

En el ámbito rural, persiste el temor a las llamadas "abejas africanas". Sin embargo, el especialista aclaró que se trata de una cruza entre abejas de origen europeo y africano. "Las abejas no son originarias de América sino que llegaron con la colonización. En 1956, en Brasil, se introdujo una abeja africana por su productividad y algunos ejemplares escaparon, dando origen a esta cruza, que es muy eficiente pero también más defensiva", explicó.

ENJAMBRE EN UNA VEREDA

Benítez Ahrendts destacó que un enjambre en tránsito no es peligroso. "Es ruidoso, forma una nube y luego un racimo para descansar. El problema aparece cuando la colmena ya está establecida y almacena miel, ahí las abejas defienden el fruto de su trabajo". En esos casos, las abejas suelen advertir antes de atacar, golpeando o rondando. "Cuando se supera ese límite, basta una picadura para que se libere una señal química que desencadena la defensa de toda la colonia", explicó.

Relató cómo se suceden muchos de los ataques a animales. "A veces los caballos quedan atados cerca de una colmena. Con el movimiento o la soga pueden golpearla y las abejas salen a defenderse. Como el animal no puede huir, la situación se agrava y puede recibir cientos o miles de picaduras", relató. Si los animales están sueltos, generalmente logran escapar y el riesgo disminuye.

ABEJAS INSTALADAS EN UN TAMBOR

Cuando las abejas ya se instalaron en un espacio cerrado, la tarea es más compleja y requiere un procedimiento llamado trasiego, que implica retirar los panales y reubicar la colonia completa en un apiario o en un ambiente natural alejado de zonas pobladas.

Por ello, la prevención y la educación son como herramientas centrales. Sobre qué hacer ante la llegada de un enjambre, el especialista fue claro y explicó, "lo primero es alejarse y dejar que las abejas se agrupen. Cerrar la casa, observarlas y esperar. Pueden permanecer allí entre 24 y 72 horas y luego irse por sí solas". Si el enjambre no se retira o representa un riesgo para personas o animales, se debe llamar a Defensa Civil, que coordinará la intervención con apicultores capacitados.

EN MEDIDORES DE GAS O AGUA

Trabajan en crear conciencia

Por otro lado, desde la Facultad de Ciencias Agrarias se impulsa un meliponario, según recordó Benítez Ahrends y explicó que es un espacio dedicado a las abejas nativas sin aguijón y allí se desarrollan actividades educativas durante todo el año y se reciben visitas de escuelas primarias y secundarias.

"Es un lugar ideal para empezar a hablar de abejas, porque estas no pican y permiten generar conciencia sobre la importancia de la polinización y del cuidado de todos los insectos que participan en ese proceso", explicó. El trabajo se realiza con el acompañamiento de docentes, personal de cátedra y estudiantes voluntarios que se encargan del mantenimiento del espacio y de las plantas con flores.

MARCELO BENITEZ AHRENDTS

En caso de picaduras, Benítez Ahrendts recomendó prestar especial atención a las reacciones alérgicas. El aguijón no debe retirarse con pinzas, ya que al apretarlo se inyecta más veneno; lo correcto es rasparlo de costado con una tarjeta o la uña porque el aguijón es como un serrucho que queda en la piel y si usan pinzas se aprieta e inocula más veneno.

Ante síntomas como dificultad para tragar o respirar, es imprescindible acudir de inmediato a un centro de salud. También recomendó que en el hogar es buen tener a mano una pomada antihistamínica puede ayudar en los primeros momentos.

El especialista insistió en diferenciar a las abejas de las avispas, que suelen ser más agresivas y atacan en grupo sin previo aviso. "Todo esto nos muestra la necesidad de trabajar en la concientización. Las abejas y otros insectos están ingresando cada vez más a las ciudades, y tenemos que aprender a convivir con ellos, poniendo límites y sabiendo cuándo y cómo pedir ayuda", concluyó.