Obras hídricas, efectivas ante las copiosas lluvias

En distintos puntos de Jujuy, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos desplegó obras de defensas, encauce y limpieza para proteger márgenes y comunidades aledañas que hoy responden de manera adecuada ante las copiosas lluvias.

Las intervenciones, desplegadas durante 2025 en puntos estratégicos del territorio provincial, incluyeron la construcción de defensas con piedra embolsada, muros transversales, encauzamientos y tareas de mantenimiento y limpieza tanto en sistemas integrales como en cauces y canales, que permiten mitigar riesgos hídricos, proteger márgenes y resguardar a las poblaciones y a la producción.

En la localidad de Volcán, las obras ya concretadas de control de fondo sobre el río Grande (defensas de piedra embolsada) se activaron de manera óptima ante las intensas lluvias registradas, cumpliendo su función de protección y regulación del cauce.

En capital, sobre el río Xibi Xibi, las obras de protección ejecutadas funcionan correctamente. También, las logradas en Huaico Grande, donde se construyeron cuatro muros transversales de proyección en el canal matriz que conduce agua hacia los diques Las Maderas y La Ciénaga, obras que además permiten proteger dos cañerías importantes.

Esto último tiene incidencia en el Sistema Multipropósito Las Maderas, que fue abordado en diferentes puntos con obras de reparación y limpieza. Al presente, la Dprh ejecuta obras de defensas con piedra embolsada en Fraile Pintado, para la protección de dos canales de riego sobre el arroyo Abeldaño, mientras que finalizó trabajos de defensas y encauzamientos en el río Grande, y en otros sectores de la localidad de Maimará.

En cuanto a los encauzamientos y tareas de limpieza de cauces, se destaca el buen funcionamiento hasta el momento de los trabajos realizados en la Quebrada de La Huerta, en Huacalera. En esta localidad, los equipos también avanzan en la ejecución del encauzamiento en la cuenca del río Yacoraite. En la zona de los valles, se desarrollan obras de encauzamiento en la cuenca media del río Yala. Mientras que en distintos puntos del Arroyo Las Martas, se despliegan trabajos de encauzamiento y limpieza en capital y Palpalá.

En el Ramal, la Dprh desarrolla tareas de encauzamiento sobre el río San Lorenzo, en Libertador General San Martín. Es de destacar que todas estas obras forman parte de las acciones proyectadas en el Plan Hídrico Provincial, que se despliega anualmente.