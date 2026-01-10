18°
10 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud
Volcán
Plan estratégico de salud
En capital
alto comedero
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud
Volcán
Plan estratégico de salud
En capital
alto comedero

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Sábado con probabilidades de tormentas aisladas

La temperatura máxima de hoy sería de 26 grados.

Sabado, 10 de enero de 2026 08:22

Comenzamos una nueva jornada que promete ser algo sofocante teniendo en cuenta que llovió durante la noche y parte de la madrugada de hoy y comenzó a salir el sol.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que en la ciudad de San Salvador de Jujuy será una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima de 26 grados.

En la zona de los valles se espera que la temperatura máxima llegue a los 28 grados mientras que en el ramal llegaría a los 32 grados.

En Humahuaca también será una jornada con cielo mayormente nublado durante y la mañana y se esperan tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy.

Mientras que en La Quiaca la mañana será con cielo algo nublado y parcialmente nublado para la tarde de hoy pero a la noche se esperan tormentas asiladas con una temperatura máxima de 20 grados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD