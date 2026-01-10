Reuniones de las nuevas autoridades sanitarias

Se llevó adelante un nuevo encuentro entre el ministro de Salud, José Manzur, e integrantes del gabinete del nivel central de la cartera sanitaria provincial, con representantes de los gremios Atsa, ATE y Upcn.

Estos espacios de diálogo sostenido, que continuarán desarrollándose de manera periódica en las distintas regiones de la provincia, constituyen un eje clave de la segunda etapa del Plan Estratégico de Salud, que pone en valor la escucha, el diálogo y la construcción conjunta de soluciones para fortalecer el sistema sanitario.

El cuidado del sistema de salud también implica cuidar a quienes lo sostienen todos los días, según se destacó de la cartera sanitaria.

Por otra parte, el nuevo ministro de Salud mantuvo un encuentro con Fanny Castillo, comisionada municipal de El Moreno y equipo; Jacqueline Llampa, comisionada municipal de Mina Pirquitas y la diputada provincial Angélica Castillo, para coordinar la continuidad de acciones descentralizadas que fortalezcan la atención sanitaria en territorio, tal como se estipula en la segunda etapa del Plan Estratégico de Salud.

Asimismo, las autoridades destacaron las giras médicas, la refacción del puesto de salud de Lipán, realizada de manera articulada entre Salud y la empresa Litio Energy, así como la predisposición para avanzar con respuestas concretas, reafirmando el trabajo conjunto.

Cabe señalar que el ministro Manzur encabezó hace algunos días la primera reunión de trabajo con el equipo de salud en la sede de la cartera. Junto a su gabinete, directores de hospitales y referentes de áreas, se ratificó la continuidad de la segunda etapa del Plan Estratégico de Salud, con más presencia territorial, modernización y fortalecimiento del sistema público.