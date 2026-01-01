El Carmen espera con su balneario

Quienes quieran disfrutar del intenso calor en los Valles, deberán trasladarse hasta El Carmen y sumergirse en las aguas cristalinas del Balneario municipal, ubicado en un entorno natural sumamente hermoso e inigualable.

Ayer las instalaciones se colmaron de visitantes de diferentes partes de la provincia y para este fin de semana se espera una asistencia similar, lo cual demostrará las excelentes condiciones que posee el mismo.

El municipio comunicó que el natatorio (ubicado en ruta provincial N°42 en el barrio San Juan) se habilitará de lunes a viernes en el horario de 14 a 19, y los sábados y domingos entre las 14 y 20.

Para ingresar deberán respetarse una serie de condiciones, como por ejemplo se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y los veraneantes deberán llevar su traje de baño; en el interior se dispone de almacén y otros servicios como asadores, sillas y vigilancia en todo momento.