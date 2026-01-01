25°
2 de Enero,  Jujuy, Argentina
alto comedero
Pareja Detenida
Cultura
PRECARNAVAL
crimen
Santa Fe
inteligencia artificial
SALTA
PArque Belgrano
IES 11
TURISMO

El Carmen espera con su balneario

Ideal para disfrutar una excelente jornada entre familia.

Jueves, 01 de enero de 2026 17:46
BALNEARIO MUNICIPAL EL CARMEN

Quienes quieran disfrutar del intenso calor en los Valles, deberán trasladarse hasta El Carmen y sumergirse en las aguas cristalinas del Balneario municipal, ubicado en un entorno natural sumamente hermoso e inigualable.

Ayer las instalaciones se colmaron de visitantes de diferentes partes de la provincia y para este fin de semana se espera una asistencia similar, lo cual demostrará las excelentes condiciones que posee el mismo.

El municipio comunicó que el natatorio (ubicado en ruta provincial N°42 en el barrio San Juan) se habilitará de lunes a viernes en el horario de 14 a 19, y los sábados y domingos entre las 14 y 20.

Para ingresar deberán respetarse una serie de condiciones, como por ejemplo se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y los veraneantes deberán llevar su traje de baño; en el interior se dispone de almacén y otros servicios como asadores, sillas y vigilancia en todo momento.

 

