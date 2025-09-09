La Diócesis de Jujuy convoca a un Jubileo especial para todos los educadores católicos

El Consejo de Educación Católica (CEC) de la Diócesis de Jujuy invita a directivos, docentes y comunidades educativas a participar del “Jubileo de los Educadores”, una jornada de reflexión, agradecimiento y renovación de la vocación docente que se celebrará el próximo sábado 13 de septiembre.

El Consejo de Educación Católica (CEC) de la Diócesis de Jujuy invita a directivos, docentes y comunidades educativas a participar del “Jubileo de los Educadores”, una jornada de reflexión, agradecimiento y renovación de la vocación docente que se celebrará el próximo sábado 13 de septiembre.

La cita será de 9 a 12 en el Santuario de Río Blanco, bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”. Según los organizadores, el jubileo es un “año de gracia”, un tiempo propicio para “renovar el corazón, reconciliarnos y volver a empezar”, agradeciendo la misión de enseñar y enfrentar los desafíos actuales.

La actividad comenzará con un punto de encuentro en la rotonda de ingreso a Río Blanco, desde donde los participantes iniciarán una peregrinación hacia el Santuario para realizar el simbólico cruce de la Puerta Santa. A las 10:00 horas, se celebrará una Eucaristía presidida por Mons. Daniel Fernández, Obispo de la Diócesis de Jujuy.

Para finalizar la mañana, se ha previsto un momento de compartir fraterno alrededor de las 11:00 horas, por lo que se sugiere a los asistentes llevar equipo de mate y algo para compartir. También se invita a las instituciones a portar sus estandartes.

Desde el CEC destacaron el “valor inmenso de cada educador que, desde el aula y la vida escolar, siembra fe, esperanza y humanidad”, y encomendaron la jornada a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Para más información, los interesados pueden contactar al organizador, el Consejo de Educación Católica (CEC), a través de Amaru Farfán al teléfono 388-3292799.