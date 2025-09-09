¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El Tiempo en Jujuy

Cielo despejado y máxima de 23 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será una jornada sin precipitaciones.

Martes, 09 de septiembre de 2025 08:35

Inicia una nueva jornada y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será agradable con una temperatura en la ciudad de San Salvador de Jujuy de 23 grados de máxima sin probabilidades de precipitaciones.

La primavera de a poco hace sentir que está llegando por lo que para mañana ya se anticipa una temperatura máxima de 27 grados.

En la zona de los pericos y el ramal se anticipa para hoy una temperatura máxima de 25 grados.

En Humahuaca también será un día con cielo despejado y máxima de 18 grados aunque cuando el sol pierda por la tarde se espera que la temperatura descienda a los 9 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca para hoy se espera cielo despejado y una máxima de 19 grados.

