Vuelve la Campaña de Castración Masiva en los Centros de Zoonosis

A partir del jueves 11 de septiembre, la Dirección de Zoonosis del municipio pondrá en marcha una nueva campaña de castración masiva destinada a animales domésticos. Se realizarán aproximadamente 120 castraciones por día, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas.

Al respecto, la directora de Zoonosis, Jimena Saez, detalló que “a partir de este jueves vamos a iniciar con las castraciones o esterilizaciones masivas, va a haber aproximadamente 120 turnos, quince animales domésticos por veterinario”.

Los procedimientos se realizarán en varios puntos de la ciudad, “por el momento, se realizará en los distintos centros que competen a la municipalidad: Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa, tanto a la mañana como por la tarde habrá treinta turnos. Además, estará disponible el Centro Modelo de Zoonosis II de avenida Yuto, en Alto Comedero, va a contar con quince turnos, así como en Campo Verde, porque asiste solo un solo veterinario”, precisó la directora.

“Los requisitos para las castraciones son que las mascotas no estén preñadas, tampoco deben estar en celo, que sean mayores a seis meses, menores a ocho años de edad, y que tengan el Certificado de Vacunación Antirrábica”, explicó Saez.

“Los turnos, por el momento, tienen un costo de $4200, los interesados pueden ir sacando el turno, el mismo es presencial porque tienen que presentar el certificado. Aquellos que estén registrados a través del código QR que se le otorgó el municipio, pueden ingresar a la web y emitir el certificado desde allí, y con ese certificado sacar el turno”, explicó Saez.