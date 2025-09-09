Mastantuono, el 10 de la Selección ante Ecuador

El mediocampista Franco Mastantuono será el encargado de vestir la camiseta número 10 de la Selección argentina en el duelo ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El juvenil del Real Madrid, de apenas 18 años, recibió la confianza del entrenador Lionel Scaloni para portar el número más emblemático de la Albiceleste en Guayaquil, donde el equipo cerrará su participación en la clasificación ya con el pasaje asegurado a la Copa del Mundo.

La designación se dio ante la ausencia del capitán Lionel Messi, quien no estará presente en el compromiso pero entre las alternativas se encontraba Thiago Almada, una de las opciones más fuertes.

Finalmente el cuerpo técnico optó por darle la responsabilidad al joven mediocampista, que se convierte así en uno de los jugadores más jóvenes en lucir la 10 en la historia del seleccionado mayor.

Pese a su buen rendimiento, Scaloni decidió dejar a Mastantuono en el banco frente a Ecuador, apelando a la rotación del equipo. En el medio, el DT introdujo dos variantes: Giuliano Simeone ingresó por Thiago Almada y Nico González ocupó el lugar del juvenil. La apuesta buscó reforzar las bandas y, al mismo tiempo, darle descanso tanto al delantero del Real Madrid como al mediapunta del Atlético de Madrid. De paso, la chance quedó en manos de dos jugadores que vienen empujando fuerte y reclaman su lugar. Sin embargo, más allá de que Mastantuono arranque mirando el partido desde afuera, tener la 10 en la espalda ya es en sí mismo un partido ganado: vestir la camiseta de Messi, su ídolo, en unas Eliminatorias, es una señal de lo que está por venir. O, mejor dicho, de lo que ya llegó...

El 11 para enfrentar a Ecuador

Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul; Simeone, Alexis, Nico González; y Lautaro.