°
9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha de Eliminatorias

El equipo argentino, ya clasificado al Mundial 2026, cerrará el torneo en Guayaquil.

Martes, 09 de septiembre de 2025 21:33

El conjunto albiceleste y la Tri se miden por la última fecha del certamen clasificatorio de Conmebol para el Mundial 2026.

El conjunto albiceleste y la Tri se miden por la última fecha del certamen clasificatorio de Conmebol para el Mundial 2026.

El partido entre Ecuador y Argentina por las Eliminatorias estuvo marcado por momentos de alta tensión, incluyendo la expulsión de Caicedo de Ecuador y Otamendi de Argentina, además de un gol de penal convertido por Enner Valencia para Ecuador, resultando en un encuentro disputado y lleno de incidentes.

 

