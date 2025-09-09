Argentina pierde con Ecuador en la última fecha de Eliminatorias

El conjunto albiceleste y la Tri se miden por la última fecha del certamen clasificatorio de Conmebol para el Mundial 2026.

El partido entre Ecuador y Argentina por las Eliminatorias estuvo marcado por momentos de alta tensión, incluyendo la expulsión de Caicedo de Ecuador y Otamendi de Argentina, además de un gol de penal convertido por Enner Valencia para Ecuador, resultando en un encuentro disputado y lleno de incidentes.