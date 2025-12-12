Jujeños y un 2025 con varios logros

Pasó la 3º fecha del Open Internacional de natación paralímpica donde 5 jujeños dijeron presente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y un podio de Ariadna Ibáñez en la categoría S14, además del buen desempeño de Amaya Simón en S6, Mayra Skinner en S9, Ignacio Quispe en S6 y Rodrigo Aban en S21 que terminaron entre los 8 mejores.

Sin descanso. Los nadadores de la Escuela Los Pingüinos siguen entrenando y lo harán hasta previo a las fiesta de fin de año.

Mario David Suruguay, instructor de Los Pingüinos, que acompañó a los jóvenes en Buenos Aires, contó que "participamos del 3º Open Internacional organizado por el Comité Paralímpico que se realizó en el Cenard donde estuvimos compitiendo con 5 nadadores con diferentes clasificaciones funcionales, cada uno participó en 5 pruebas y quedaron todos entre los 8 mejores. Y Ariadna Ibáñez, consiguió 3º en 100 metros estilo mariposa", agregando que "participaron 120 nadadores, con 18 provincias presentes y una delegación de Uruguay que fue buscando marcas de nivel internacional. El balance del 2025 es bastante positivo, cerramos un años con muchas competencias, estuvimos en todos los Open. Los chicos están buscando sus marcas para integrar la Selección Argentina y acceder a otros torneos. Vamos a seguir trabajando en eso porque nos faltan cosas a corregir, pero estamos más cerca", detalló.

Después explicó que "es un grupo bastante joven, los chicos tiene entre 15 y 17 años de edad, tuvieron compitiendo contra los mayores que están en la Selección Argentina que estuvieron en Singapur este año en el Mundial de Natación. La verdad que conseguir un tercer puesto a este nivel, sabe a oro porque lograrlo costó mucho. Ariadna estuvo en tres finales y en la última se le dio en los 100 metros mariposa. Estuvo pelado y no es nada sencillo llegar al podio, lo vamos a trabajar más para que los otros también lleguen", acotando que "seguimos aprendiendo, estamos compitiendo contra niveles altos y vimos como trabajan muchos equipos por eso queremos integrar esos conceptos y también pedir más apoyo para los atletas. La parte de psicología deportiva como gimnasio y la nutrición porque es importante manejar esos 3 ejes para que cada joven esté en su mejor estado en cada competencia. Eso se nota y cuando lleguen a la madurez tengan todas las herramientas para ser buenos deportistas".

Además remarcó que "este año conseguimos apoyo de los Ministerios tanto de Salud como de Desarrollo Humano y Secretaría de Deportes. Esta es una camada grande del deporte adaptado y ya compiten a nivel paralímpico. Por suerte se están contagiando los referentes del gobierno para apoyar, porque no es fácil llegar. Nos ayudan con transporte, en otro caso con pasajes de colectivo y eso aminora los gastos".

Al final adelantó que "vamos a hacer un cierre con una entrega de distinciones interna. Haremos un pequeño receso por las fiestas y después de Reyes Magos seguimos entrenando", sintetizó.