La promo 2026 tomó el centro con su primer banderazo

Este viernes 12 de diciembre, después de lo que fue la despedida de la promo 2025, el centro de San Salvador de Jujuy se volvió a llenar de color y energía de la promo 2026. Los estudiantes de distintas instituciones de la provincia se congregaron en la plaza Belgrano para dar inicio a su primer banderazo que marca el comienzo de su año como futuros egresados.

Entre banderines, banderas, espuma de carnaval y mucho entusiasmo, los jóvenes se preparan para vivir un año clave, serán los anfitriones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y protagonizarán la despedida de su etapa escolar, para luego dar paso a sus proyectos futuros.

La plaza se vio colmada por el fervor de los estudiantes, que entre cantos y gritos de apoyo a sus respectivas promociones, iniciaron una caravana festiva por la calle Belgrano con destino a la Ciudad Cultural. En el recorrido se hicieron presentes diversos colegios, como Los Piratas del Colegio Provincial N°3, los chicos del Nacional N°1, el Colegio El Huerto, los Diablos Rojos de la ENET de Palpalá, y Los Camaleones de la Secundaria N°34 de Alto Comedero, entre otros. Cada grupo desplegó sus banderas vestidos de cada color.

Debido a la movilización, se recomienda a los conductores circular con atención por el área, respetar las indicaciones del personal de tránsito.