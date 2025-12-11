Jujuy busca potenciar su turismo gastronómico

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó un encuentro clave en el Salón Blanco con los equipos de trabajo del programa "Sabores con Identidad", una iniciativa que busca afianzar a la provincia como un destino turístico gastronómico de primer nivel. La reunión contó con la destacada presencia de la chef de renombre nacional e internacional, Narda Lepes, quien se suma como asesora estratégica del proyecto.

El mandatario provincial expresó su agradecimiento a la chef por participar en la experiencia, y resaltó el valioso aporte del Centro Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) para contribuir al desarrollo económico sostenible de cada región.

Gastronomía turística

Sadir enfatizó el carácter distintivo de la oferta jujeña: "Jujuy cuenta con un diferencial entre sus circuitos gastronómicos turísticos, lo que permite posicionar cada región con su identidad cultural".

En esa línea, reafirmó la decisión política de la provincia de "seguir impulsando la gastronomía local mediante la participación de los distintos actores locales que conforman la economía social".

Por su parte, Narda Lepes detalló los objetivos prácticos del programa. "Buscamos emprendimientos que usen productos locales y poder ayudar a formalizarlos para que accedan a créditos y mejoras edilicias", explicó.

En cuanto a la visión para el visitante, la chef subrayó la intención de "crear una herramienta para turistas que facilite el acceso a la gastronomía de la provincia, asegurando una buena experiencia culinaria". El proyecto también apunta a dejar un legado metodológico: "Se pretende dejar una metodología escrita para que equipos de turismo, cultura, y producción continúen expandiendo esta guía de experiencias gastronómicas... que el turista tenga un recuerdo fantástico de la comida de Jujuy", finalizó.

Jujuy como centro

NARDA LEPES | SE SUMA COMO ASESORA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, precisó que "Sabores con Identidad" es un programa de carácter federal financiado por el CFI, siendo Jujuy la provincia pionera en adherir al proyecto.

"La gastronomía jujeña viene creciendo muchísimo, hoy somos el centro del norte argentino", afirmó Posadas. El objetivo, agregó, es "articular con todos los cocineros y armar nuevos circuitos gastronómicos para potenciar el turismo, la producción y tener una cadena de valor mediante nuestros sabores".

El ministro destacó la colaboración de Narda Lepes y la ingeniera Magda Choquevilca (Unju) para trabajar en la capacitación y mejora de la calidad de la oferta. Al cerrar su intervención, Posadas ofreció una reflexión contundente sobre el valor cultural de la cocina: "La gastronomía es la máxima expresión de la cultura de un pueblo, la gente se reúne alrededor de la comida. Además, no podrá ser reemplazada por la inteligencia artificial, porque tiene que ver con el servicio y la presencialidad de disfrutar un producto".

Del encuentro participaron también el representante por Jujuy del Consejo Federal de Inversiones, Marcelo Abraham, junto a miembros de su equipo de trabajo, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y otras funcionarias de la cartera turística.