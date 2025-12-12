Una víctima fatal y cuatro heridos fue el saldo de un siniestro vial

Una mujer de 40 años falleció y otras cuatro personas, entre ellas una niña de 5, resultaron con heridas de consideración, luego de protagonizar un siniestro vial.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró esta mañana alrededor de las 9, en un tramo de la ruta provincial Nº 71, a la altura del río Chorojra en la Puna jujeña.

En esas circunstancias, un vehículo marca Fiat Palio de color circulaba junto a otras cuatro personas, entre ellas una niña de 5 años y por causas que se tratan de establecer, el conductor de 21 años perdió el control y terminó produciéndose el siniestro.

A raíz del violento impacto, los ocupantes resultaron con heridas de consideración, pero una mujer de 40 años sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y politraumatismos en distintas partes del cuerpo, lo que le provocó su deceso.

Personal del Same y los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa tomaron conocimiento del hecho y una vez que se hicieron presentes en el lugar, los paramédicos trasladaron a las víctimas a la guardia del nosocomio local, mientras que constataron el deceso de la mujer.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Cuerpo de Bomberos que el cuerpo fuera trasladado a la morgue del nosocomio local, luego del examen cadavérico a cargo del médico policial.

Por disposición del representante fiscal, los efectivos del Departamento de Criminalística trabajaron en el lugar y realizaron las pericias de rigor, donde se constató que el hecho se registró por un desperfecto mecánico o una mala maniobra del conductor, ya que no hallaron indicios de otro rodado, tratándose un camino extenso y recto de tierra.

Por otra parte se supo que las otras cuatro personas que resultaron heridas, permanecían alojadas en la sala de Observaciones del hospital local y sus vidas no corría riesgo.

Los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.