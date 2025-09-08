¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda estudiantil

Estudiantes de la ETP N°1, desarrollaron un innovador motor para su carroza

En el marco de los preparativos para la Fiesta Nacional de los Estudiantes, los alumnos de la Escuela Técnica Provincial N°1 “Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte” presentaron un novedoso sistema de motor a combustión que será utilizado en los próximos desfiles.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 14:31

El profesor Leonardo Tarifa, a cargo del proyecto, explicó que se trata de un motor que alimenta el sector hidráulico y la neumática, generando energía rotativa que permite el movimiento del flujo de aceite, con autonomía total de la parte eléctrica. El dispositivo tiene una duración aproximada de dos horas de funcionamiento, lo que brinda tranquilidad a los estudiantes para el desarrollo de la carroza.

La iniciativa nació de los propios alumnos y contó con el acompañamiento de docentes y padres. En total participaron 57 carroceros, quienes trabajaron desde principios de año en el desarrollo del sistema. “La idea fue de parte de los chicos, el mérito es especialmente de ellos”, destacó el profesor Tarifa.

La carroza estará iluminada con batería, mientras que los movimientos serán controlados mediante electroválvulas con comandos manuales.

Por su parte, Luis Tolaba, estudiante de la institución, resaltó que fue una experiencia de aprendizaje y de trabajo en equipo. Además, contó que para afrontar los gastos extras del proyecto, los alumnos realizaron ventas de empanadas y pizzas en la feria, logrando recaudar fondos para concretar el nuevo motor.

 

