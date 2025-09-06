Se investiga el incendio de la camioneta de un concejal

Ayer a las 6 de la mañana el concejal periqueño Walter Cardozo resultó herido tras el incendio de su camioneta marca Ford Ranger, estacionada en el ingreso a su casa del barrio San Miguel, en la ciudad comercial. El edil, en su afán por sacar objetos personales y apagar el fuego sufrió quemaduras leves e inhaló humo producto de la combustión. Debido a lo sucedido, Cardozo fue trasladado de urgencia al hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico. Más tarde, para una mejor atención, fue derivado a la Clínica Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Palpalá, en donde estuvo de manera preventiva en la unidad de terapia intensiva.

El Tribuno de Jujuy se acercó hasta el inmueble y dialogó con Moisés Cardozo, hermano de la víctima. "Lamentable lo que sucedió. Nos duele porque Walter es una persona del medio, está en la política, es cierto. Siempre trató de hacer las cosas de la mejor manera en beneficio de la ciudad, en contra de los intereses de otros políticos. Creemos que de ese lado viene la cosa, consecuencias de las posturas que Walter tiene en el Concejo Deliberante o en el medio general de la política", aseguró el hombre que no vive en la misma casa familiar, aunque minutos después de lo ocurrido se acercó para conocer el estado de salud de su hermano.

En un primer momento los vecinos del mencionado sector barrial auxiliaron a Cardozo y ayudaron a apagar las llamas con un matafuego. Después llegó una ambulancia que lo trasladó hasta el nosocomio local.

Investigación

Como corresponde en estas situaciones, efectivos policiales concurrieron hasta el escenario del hecho y cortaron la circulación del tránsito en la cuadra. Así el personal de Criminalística realizó el peritaje bajo las órdenes del fiscal Damián Caro del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además, fuentes cercanas a la investigación, le narraron a este diario que una sola cámara de seguridad filmó la situación. Se trata del dispositivo ubicado en la parte superior del inmueble de la calle Patricias Argentinas. Por esa razón, la Brigada trabaja en el peritaje de las imágenes que fueron acercadas por la familia de Cardozo a la Fiscalía especializada en este tipo de delitos.

Por otro lado, este medio de comunicación dialogó con los vecinos del sector, quienes se refirieron a que antes de las 6, sospechosos habrían girado las cámaras de seguridad de las casas aledañas para que no se capten las acciones. Los residentes de la calle Patricias Argentinas notaron la modificación cuando intentaron observar las imágenes de los dispositivos.

La familia

"Lo vi a mi hermano un poco mal físicamente, también, porque sufrió varias quemaduras. Inhaló el humo que se desprendió de este incendio", aseguró Moisés Cardozo a este matutino.

Además, con respecto al impacto de lo sucedido en la familia, el entrevistado profundizó en su declaración. "Dolidos, por ahí hasta con bronca, digamos, por todas estas cosas. Pero, lamentablemente, lo que más nos duele es ver a mi madre en esas circunstancias. Como toda madre, le duele que le hagan cosas a su hijo. Eso nos pone mal. Nosotros somos más jóvenes, más duros, más resistentes a estas cosas, porque no es la primera vez que nos pasa. Ella es mayor y padecer estas cosas en su propia casa es doloroso, preocupante. No tiene nombre lo que hicieron. Esta gente que está detrás de todo esto, la verdad, que se ponga un poquito la mano en el corazón, y que sepan que no están dañando un vehículo, sino que están dañando a toda una familia, hijos, a nosotros los hermanos. Esperamos que la Justicia realmente haga justicia y que paguen los que tengan que pagar", finalizó.

La política como una de las hipótesis del hecho

INTERNADO | CARDOZO SUFRIÓ QUEMADURAS E INTOXICACIÓN EN EL INCENDIO.

Si bien está en manos de la Justicia jujeña dilucidar las responsabilidades del hecho, la cuestión política ronda entre las hipótesis que se barajan debido a las actividades recientes de Cardozo al interior del Concejo Deliberante de la ciudad de Perico.

En ese contexto, Diego Orellana, asesor de Walter Cardozo, se refirió a lo sucedido en una conferencia de prensa improvisada en las cercanías de la casa del concejal. “Un hecho muy lamentable, esto denota que vivimos en una ciudad que tiene mucha inseguridad. Donde realmente hay cuestiones que sobrepasan los límites de la humanidad, de lo que debe ser la sana convivencia. Un hecho que lamentablemente no es el único que sufrió el concejal Cardozo a lo largo de su vida política”, comenzó el letrado de manera tajante.

Fue así que el profesional se permitió remitirse a un hecho sufrido en carne propia, que tuvo como escenario a las inmediaciones del edificio del Concejo periqueño. En esa sintonía, Orellana se explayó: “Esto también es un atentado, en el día de ayer (por el jueves pasado) yo salía del Concejo Deliberante y a mi camioneta le desinflaron las cubiertas. Entonces, evidentemente estamos viviendo una época muy dura, muy difícil”. Tras esto y ante la requisitoria periodística, Orellana relacionó lo acontecido en cercanías del domicilio de Cardozo con las situaciones políticas de los últimos tiempos.

“El concejal Cardozo horas antes había realizado una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad por parte del presidente del Concejo (Cristian Valdiviezo) por unas resoluciones que se emitieron desde la presidencia del Concejo Deliberante que no correspondían”, aseguró.

Finalmente, el abogado esbozó una explicación de la denuncia a la cual hizo referencia. “La planta permanente y los contratos del Concejo Deliberante no se hacen por resolución de presidencia, sino por acuerdo del Concejo. Nosotros le llamamos la atención al presidente del Concejo, pero hacen caso omiso a lo que es la ley”, recordó frente a los medios de comunicación ayer por la mañana, minutos después del incendio de la camioneta.