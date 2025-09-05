Se pone en marcha una visión a largo plazo

Con el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Jujuy 2025 - 2035, estamos poniendo en marcha una visión a largo plazo que beneficiará a nuestra provincia de manera sostenible.

Si lo llevamos adelante con seriedad y continuidad, más allá de las banderas políticas, podemos esperar: Un turismo que genere empleo y riqueza para los jujeños, un crecimiento económico que no comprometa nuestro patrimonio natural y cultural, una provincia que se posicione como destino de referencia en la región, y un futuro próspero y sostenible para las generaciones venideras.

Es necesario que todos los sectores vinculados al turismo trabajemos juntos para hacer que este Plan sea una realidad.

Rodrigo Torres, presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy.

Firme convicción y visión de futuro

El Plan de Turismo Sostenible para Jujuy del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy es una herramienta estratégica concebida para guiar y potenciar un desarrollo turístico que sea equilibrado, inclusivo y respetuoso del entorno natural y cultural.

El mismo surgió de un proceso riguroso, basado en la recopilación y el análisis exhaustivo de información enriquecido por entrevistas a actores claves e involucrando a diferentes personas vinculadas al turismo.

Su elaboración se recuperó y actualizó programas de la Estrategia de Turismo de Jujuy, adaptándolos al nuevo contexto provincial, nacional e internacional.

La estructura del plan es clara, accesible y alineada con los estándares de planificación turística, integrando una visión, misión, objetivos y principios rectores que orientan cada acción.

En el se encuentra su sección operativa organizada en cinco líneas de trabajo que agrupan proyectos y programas para responder de manera coherente tanto a la realidad de nuestra provincia como a las tendencias globales y exigencias del mercado.