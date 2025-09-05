Junta provisoria en Adep

La Asociación de Educadores Provinciales (Adep) confirmó la constitución de una Junta Provisoria a fines del mes pasado en el marco de lo establecido por el estatuto sindical.

La misma tiene como objetivo principal evaluar y generar las condiciones para encauzar un nuevo proceso eleccionario, dentro del marco legal correspondiente.

Desde la conducción provisoria del gremio, se destacó que la medida busca asegurar una representación soberana y democrática, devolviendo la conducción sindical a sus verdaderos dueños: los maestros de la provincia de Jujuy.

Asimismo se adelantó que el cuerpo continuará atendiendo las cuestiones urgentes que afectan a los afiliados hasta que se convoque a elecciones.

De esta manera se transmitió tranquilidad y seguridad a los afiliados quienes venían solicitando insistentemente la normalización de su sindicato para poder ver solucionados los problemas que afrontan cotidianamente en el ejercicio de su función.

Adep, uno de los gremios fuertes en la lucha contra el gobierno en la defensa de sus afiliados quedó postrado en su política sindical varios meses atrás, luego de una vergonzosa elección para elegir autoridades por las irregularidades denunciadas.

Desde entonces estuvo fuera de toda discusión mientras en su seno continuaban los conflictos internos por diversas acusaciones, sin poder encaminarse a una solución definitiva, que se espera sea ahora con la conformación de esta Junta Provisoria.

La próxima semana se conocerían precisiones respecto al mandato que tienen sus miembros.