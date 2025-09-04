Maniobra para "blanquear cargos fantasmas" en Perico

La concejal Anahí Juárez, del municipio de Perico, denunció que en la sesión de hoy concejales ligados al oficialismo intentarán aprobar una maniobra para blanquear cargos fantasmas y sueldos ilegales dentro del municipio y el Concejo Deliberante.

Según explicó la concejal, se trata del tercer intento de avanzar con esta medida. El primero ocurrió el último 5 de agosto, cuando al oficialismo le faltó un voto para lograr la aprobación; semanas después hubo un nuevo intento y ahora se insistiría nuevamente en sesión prevista para hoy.

Devolución de favores

Juárez advirtió que esta estrategia responde a una maniobra del intendente Rolando Pascual Ficoseco para devolver favores políticos, incorporando a familiares y allegados de su agrupación y de la agrupación Via, mediante figuras contractuales inexistentes.

La concejal periqueña sostuvo que se inventó la categoría de "jornalizado de segunda", la cual no se encuentra prevista en el Presupuesto municipal ni en la normativa vigente en esa comuna del departamento El Carmen.

"Se pretende usar esta figura como puerta de entrada para pasar a planta permanente a medida de intereses políticos", señaló Juárez.

14 resoluciones

En sus redes sociales, la concejal opositora difundió además que existen al menos 14 resoluciones firmadas por el presidente del Concejo Deliberante y la secretaría administrativa del cuerpo, mediante las cuales se habrían incorporado personas bajo esa modalidad irregular.

"¿Se devuelven favores políticos con cargos? ¿Se utilizó a la gente con falsas promesas del intendente para después transformarlos en rehenes de la política?. No se trata de estar en contra de las familias que necesitan un trabajo digno, se trata de frenar los manejos oscuros del poder que quieren imponer figuras inexistentes y fuera de toda legalidad", expresó Juárez.

Finalmente, la edil de la ciudad tabacalera manifestó: "Nuestro deber es defender la institucionalidad, el respeto a las normas y a cada periqueño que aporta con esfuerzo sus tributos. No vamos a avalar que se manipule la necesidad de la gente para hacer política".